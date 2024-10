I chiller Liebert AFC di Vertiv arrivano in EMEA

Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, presenta al mercato i modelli ad alte capacità della gamma di chiller a vite inverter Vertiv Liebert AFC con refrigerante a basso potenziale di riscaldamento globale (GWP). Disponibili in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), i nuovi modelli forniscono fino a 2,2 MW di capacità di raffreddamento in un unico chassis, riducendo l’impronta di CO₂, il numero di unità da installare in base alle capacità e consentendo agli operatori dei data center di diminuire anche tempi, costi di installazione e manutenzione.

Caratteristiche tecniche dei chiller Vertiv Liebert AFC

I nuovissimi Liebert AFC sono chiller a elevata densità, per esterno e free cooling, che offrono la più alta capacità del settore in un unico chassis. Questi chiller, pronti per le sfide future, consentono il funzionamento in modalità ibrida per i data center che implementano applicazioni di liquid cooling per AI e HPC e sono conformi ai requisiti normativi dell’UE. Il chiller è parte integrante della soluzione completa di Vertiv per semplificare l’implementazione e la gestione dei data center. Abbinando i chiller Liebert AFC a soluzioni per l’acqua refrigerata come il sistema di trattamento dell’aria perimetrale Vertiv Liebert PCW, l’unità di distribuzione del refrigerante Vertiv Liebert XDU, il sistema Thermal Wall Vertiv Liebert CWA e il controllo intelligente Vertiv Liebert iCOM CWM, gli operatori possono rispondere in modo efficiente alle esigenze di raffreddamento delle applicazioni di colocation e cloud per data center.

Il chiller Vertiv Liebert AFC consente di ridurre fino al 20% il consumo di energia su base annua rispetto alle soluzioni a vite statica. Il compressore azionato dall’inverter consente di ridurre il consumo di energia e, in particolare, la potenza elettrica richiesta durante i picchi, il che a sua volta consente una maggiore disponibilità di energia per le apparecchiature IT. Gli innovativi algoritmi di regolazione offrono un controllo accurato della temperatura di erogazione del fluido alle unità interne, migliorando la continuità del condizionamento e l’affidabilità. L’unità è progettata per funzionare con un refrigerante più ecologico, l’R1234ze HFO, che consente agli operatori di data center di conformarsi al regolamento UE sui gas fluorurati 2024/573 e ai clienti di sostenere gli obiettivi di sostenibilità più importanti.

Dichiarazioni

“Con l’aumento della richiesta di installazioni di AI e HPC, i clienti sono sempre più alla ricerca di soluzioni che forniscano una maggiore capacità di raffreddamento in un ingombro ridotto”, ha dichiarato George Hannah, senior global director for chilled water systems di Vertiv. “I nostri nuovissimi refrigeratori Liebert AFC a basso GWP raggiungono i 2,2 MW, con un ingombro che riduce significativamente i tempi, i costi e la complessità di implementazione di questi sistemi. Questa soluzione conferma il nostro impegno verso la responsabilità ambientale e la conformità agli standard normativi più recenti, e si allinea con gli obiettivi di mantenere la leadership del settore nelle applicazioni di condizionamento ad aria e a liquido”.