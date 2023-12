Le soluzioni TOUGHBOOK Panasonic impiegate per la mappatura degli eventi meteorologici

L’ASIAQ Greenland Survey è responsabile della raccolta di dati importantissimi che costituiscono la base di molte indagini sul clima a livello mondiale. Ma lavorare in alcune delle condizioni climatiche più difficili non è cosa da poco, quando il team dipende interamente dalle prestazioni e dall’affidabilità delle soluzioni tecnologiche a sua disposizione.

Condizioni meteorologiche estreme, un alto grado di imprevedibilità e l’elicottero tra i mezzi di trasporto preferiti. Queste sono le condizioni di lavoro del team di ASIAQ Greenland Survey, che si occupa di analizzare modelli meteorologici, effettuare misurazioni per estrazioni minerarie e per la creazione di centrali idroelettriche, e di fornire una varietà di dati ambientali a ricercatori e università di tutto il mondo. Lavorare nei territori più a nord del globo è entusiasmante per il team di ASIAQ Greenland Survey, che può contare su una sola certezza: l’imprevedibilità delle condizioni atmosferiche.

Stando alle parole del tecnico IT Angunnguag Boassen, si tratta di un lavoro estremamente dinamico, ma allo stesso tempo stressante e talvolta assolutamente imprevedibile a causa delle condizioni meteorologiche in continua evoluzione: “Iniziamo a lavorare la mattina pensando di sapere cosa ci aspetta, ma poi qualcosa cambia sempre e ci sfida, in un modo o nell’altro. Il nostro lavoro consiste nel misurare la natura, ma sfortunatamente la natura non si adegua alle nostre abitudini: questo non è sicuramente un lavoro dalle 9 alle 5”.

L’affidabilità fondamentale con condizioni meteorologiche avverse

Uno degli aspetti più impegnativi per Angunnguag e il suo team è la piccola finestra temporale a loro disposizione per raccogliere dati ed effettuare la manutenzione delle apparecchiature delle stazioni meteorologiche e di altri dispositivi. Questi infatti devono essere continuamente calibrati e ispezionati, in tutta la Groenlandia. Questo processo è fondamentale, poiché tutti i dati vengono trasferiti alle unità informatiche sul campo e successivamente elaborati presso la sede centrale nella capitale, Nuuk.

“D’estate ci muoviamo il più in fretta possibile in tutto il Paese, per approfittare del bel tempo: per noi è molto più facile lavorare quando fa più caldo, invece che a -20°C. Poiché spesso effettuiamo misurazioni sull’acqua, è essenziale farlo prima che congeli. Le condizioni climatiche molto variabili fanno sì che da un giorno all’altro possano presentarsi pioggia o neve. Questa imprevedibilità significa non avere garanzie di riuscire a tornare a casa se le condizioni meteorologiche cambiano improvvisamente mentre siamo fuori. Ad esempio, possiamo uscire in pieno sole e svegliarci la mattina dopo con la neve; questo può voler dire aspettare fino ad una settimana per tornare alla base”, aggiunge Angunnguag.

Condizioni difficili richiedono attrezzature robuste

In queste condizioni meteorologiche avverse, il lavoro di ASIAQ Greenland Survey si deve affidare a strumenti robusti, in grado di affrontare qualsiasi cosa. Oltre alla pioggia e alla neve, devono infatti essere in grado di resistere a elevati volumi di polvere e umidità; quest’ultimo aspetto è particolarmente importante quando l’ASIAQ Greenland Survey opera in mare o nei porti.

Per soddisfare questi requisiti, il team utilizza da diversi anni i TOUGHBOOK Panasonic, forniti dall’IT supplier danese Northcom. La loro affidabilità in condizioni meteorologiche avverse consente all’ASIAQ Greenland Survey di trasferire i dati dalle stazioni climatiche a Nuuk, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

“Dato che gran parte del nostro lavoro si svolge in località remote, i nostri notebook devono operare in modo affidabile e senza interruzioni: non c’è modo per consentire agli specialisti di diagnosticare i problemi quando siamo sul campo. I nostri TOUGHBOOK Panasonic hanno affrontato ogni tipo di condizione atmosferica nel corso degli anni e non abbiamo mai riscontrato alcun problema. Piccoli accorgimenti, come le coperture sulle porte USB, impediscono che polvere o pioggia penetrino nel dispositivo,” spiega Angunnguag. “Ecco perché all’inizio di quest’anno abbiamo scelto di passare a nuovi TOUGHBOOK, che hanno continuato a funzionare senza problemi. La natura del nostro lavoro fa sì che i dispositivi occasionalmente cadano ed entrino in contatto con il suolo, ma non dobbiamo preoccuparci. È un notevole vantaggio, mentale e pratico, sapere che possiamo fare affidamento sui TOUGHBOOK per svolgere il nostro lavoro”.

Da sempre la gamma TOUGHBOOK Panasonic assicura operatività senza interruzioni negli ambienti più difficili che si possano immaginare. Per l’ASIAQ Greenland Survey, l’affidabilità dei TOUGHBOOK è fondamentale per le operazioni quotidiane, dove non sono contemplati tempi di inattività non pianificati dei dispositivi o altri tipi di impatto sulla continuità di business.