Liebert APM2: Nuovo UPS Vertiv scalabile ed efficiente dal punto di vista energetico per le applicazioni edge e per le medie imprese

Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, ha presentato Vertiv Liebert APM2, una nuova soluzione di alimentazione scalabile ed efficiente dal punto di vista energetico che amplia la propria gamma di gruppi di continuità (UPS). Liebert APM2 è compatibile con le batterie agli ioni di litio (Li-ion) e con quelle VRLA e vanta un design compatto in grado di scalare da 30kW a 600 kW in una singola unità. L’UPS offre un notevole risparmio energetico rispetto a prodotti equivalenti meno efficienti e può essere utilizzato in parallelo con un massimo di altre quattro unità per aumentare le capacità o la ridondanza. Liebert APM2 è un sistema UPS certificato CE ed è disponibile nella configurazione da 400V in Europa, Medio Oriente e Africa, America Latina e Asia, comprese India e Cina.

Per soddisfare le crescenti esigenze di consumo energetico delle applicazioni di edge computing e ridurre lo spreco di spazio tipico di questi ambienti, Liebert APM2 offre una maggiore potenza in un ingombro ridotto rispetto a soluzioni di capacità simili, poiché i modelli Liebert APM2 richiedono fino al 45% di spazio in meno rispetto al precedente UPS Vertiv Liebert APM. Liebert APM2 può essere installato nelle modalità in-row, in-room, against-the-wall o back-to-back per ottenere una maggiore flessibilità applicativa.

“Vertiv ha progettato Liebert APM2 in risposta alle esigenze di avere un prodotto compatto ed efficiente in grado di fornire un’alimentazione affidabile in termini di qualità e disponibilità alle reti edge”, ha dichiarato Kyle Keeper, Senior Vice President of Global AC Power di Vertiv. “Questo UPS è la soluzione più innovativa offerta da Vertiv per gestire le crescenti richieste delle infrastrutture di alimentazione senza dover intervenire sulla revisione completa del proprio sistema”.

Liebert APM2 garantisce un’elevata efficienza energetica in tutte le condizioni, fino al 97,5% in modalità a doppia conversione; fino al 98,8% di efficienza quando funziona in modalità Dynamic online, che preleva l’energia attraverso la rete di bypass e utilizza l’inverter per il bilanciamento in uscita e come filtro attivo; e fino al 99% quando funziona in modalità ECO, che sfrutta le condizioni di input della rete stabili per sfruttare la connessione in bypass. Tutte le modalità sono automatizzate in base alle preferenze dell’utente. La funzione di parallelismo intelligente di Liebert APM2 facilita la condivisione del carico tra più moduli di potenza, anche tra più unità. Ciò consente di bilanciare il tempo di funzionamento delle unità e offre un failover automatico per una maggiore disponibilità del sistema. È stato inoltre dimostrato che il parallelismo intelligente contribuisce all’efficienza energetica.

“Vertiv ha apportato nel Liebert APM2 e in altri gruppi di continuità miglioramenti che favoriscono l’efficienza operativa e possono contribuire a ridurre il PUE (Power Usage Effectiveness) del data center, mantenendo al contempo la disponibilità del sistema”, ha sottolineato Giovanni Zanei, Senior Director AC Power Global Offering di Vertiv. “In particolare, la funzionalità Dynamic Online, realizzata su una solida piattaforma globale presentata al mercato nel 2018, migliora la già considerevole efficienza dell’UPS ed è stata implementata da clienti attenti ai consumi energetici e al tema dell’affidabilità, tra cui molti provider di servizi di colocation.”

L’architettura modulare che caratterizza Liebert APM2 consente un facile accesso dal lato anteriore ai componenti sostituibili e dispone di unità strutturali sostituibili a caldo che ottimizzano il tempo medio di riparazione (MTTR) a meno di 30 minuti. Il Vertiv Life Services è una delle opzioni disponibili per monitorare e diagnosticare a distanza lo stato delle apparecchiature, con reportistica per monitorare le prestazioni dell’UPS.