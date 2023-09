Sistemi ad acqua refrigerata: cresce l’offerta Vertiv

Intenta a promuovere lo sviluppo di sistemi ad acqua refrigerata per favorire l’adozione di soluzioni di raffreddamento a liquido, Vertiv ha inaugurato una nuova sala di test all’interno del Thermal Management Centre di Tognana (PD), in Italia.

Il considerevole investimento incrementa in modo significativo la portata dei test e le capacità produttive dello stabilimento nello spazio esistente. Inoltre, lo stesso dimostra anche il supporto dell’azienda alle crescenti richieste dei data center, tra cui l’elaborazione ad alte prestazioni, l’intelligenza artificiale (AI) e l’AI generativa (GenAI).

La rinnovata sala di test consentirà a Vertiv di effettuare test standard e personalizzati sulle apparecchiature dei clienti. Il tutto includendo le soluzioni di raffreddamento del proprio portfolio prodotti, sia raffreddate ad aria che ad acqua, bilanciando un carico termico superiore a 2MW con una temperatura dell’aria all’interno della sala che può raggiungere i 55°C. Inoltre, Vertiv sarà in grado di testare anche unità dotate di refrigeranti a basso potenziale di riscaldamento globale (GWP).

Ruolo chiave dei sistemi ad acqua refrigerata nel Climate Neutral Data Centre Pact

Questo ampliamento arriva in un momento critico per il settore dei data center. Gli operatori si stanno rapidamente espandendo per soddisfare le crescenti esigenze di capacità, cercando allo stesso tempo di ridurre al minimo l’impatto ambientale. Più di 100 gestori di data center europei e associazioni di categoria hanno sottoscritto il Climate Neutral Data Centre Pact impegnandosi a garantire la neutralità climatica entro il 2030. I sistemi ad acqua refrigerata svolgono un ruolo chiave nel contribuire al raggiungimento di questo obiettivo. Questi sistemi utilizzano refrigeranti a basso GWP che consentono una significativa riduzione delle emissioni dirette e indirette di CO2.

“Le soluzioni chilled water a basso consumo di risorse sono fondamentali per la crescita sostenibile del settore dei data center e dobbiamo continuare a impegnarci per evolvere e migliorare le tecnologie per gli operatori e l’ambiente“, ha dichiarato Karsten Winther, president EMEA di Vertiv. “Siamo orgogliosi dei risultati di mercato che abbiamo ottenuto per i nostri clienti”.

“Ad esempio, abbiamo collaborato con Green Mountain, provider di servizi di colocation attento alla sostenibilità, per implementare 5 MW di sistemi di raffreddamento ad acqua refrigerata ad alta efficienza. Il miglioramento delle capacità di collaudo e di produzione del nostro stabilimento di Thermal Management ci consente di rimanere innovativi in questo settore“.

“In dicembre introdurremo sul mercato europeo il nostro nuovo Vertiv™ Liebert® AFC High Capacity, Inverter Screw con refrigerante a basso GWP fino a 2200kW. Questa nuova sala di collaudo ci consentirà di testare queste apparecchiature con capacità maggiori“, ha dichiarato Roberto Felisi, senior director, Thermal Global Core Offering & EMEA Business Leader di Vertiv. “Continueremo a esplorare nuove opportunità di investimento nelle nostre strutture per supportare la crescita prevista e la domanda di sistemi di thermal management. Il tutto ponendo attenzione particolare alle soluzioni di liquid cooling.”

Un open day per spiegare l’importanza delle tecnologie di Thermal Management

Per inaugurare il nuovo impianto, Vertiv ha invitato le famiglie dei dipendenti a visitare la struttura, che comprende anche il Thermal Management Customer Experience Center. Durante l’open day sono state organizzate attività pensate specificamente per coinvolgere bambini e giovani, offrendo approfondimenti sui data center e sull’importanza delle tecnologie di Thermal Management. Tra i momenti clou, le visite guidate alle linee di produzione e ai laboratori principali. Nonché al data center di Vertiv che ha permesso di osservare da vicino le apparecchiature in azione.

A seconda dell’età, i giovani visitatori hanno potuto partecipare a workshop legati al tema della termodinamica e approfondire aspetti come la produzione di freddo e il comportamento delle particelle di aria calda e fredda. Hanno anche avuto la possibilità di sperimentare le applicazioni di realtà aumentata più all’avanguardia di Vertiv, come la Vertiv™ XR app e di esplorare un data center virtuale.