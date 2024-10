OneCall 247 garantisce reperibilità 24/7

Icona Technology, realtà specializzata nello sviluppo e nella vendita di soluzioni software dedicate all’assistenza remota e al supporto ai clienti, annuncia il lancio di OneCall 247, una soluzione SaaS avanzata progettata per aziende multinazionali che necessitano di garantire un servizio di reperibilità continua. Operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7, OneCall 247 nasce con l’obiettivo di migliorare la soddisfazione dei clienti, ottimizzare la gestione globale e incrementare l’efficienza operativa, favorendo una crescita significativa dei ricavi.

Gestione della reperibilità all’avanguardia

La soluzione rivoluziona la gestione della reperibilità telefonica, automatizzando contratti di assistenza e instradando chiamate secondo calendari specifici. Il sistema centralizza la gestione delle chiamate con il modello ‘follow-the-sun’, garantendo copertura continua e flessibilità nei turni. Integra perfettamente con CRM come Deskoala, Salesforce e Microsoft Dynamics, migliorando il tracciamento delle richieste e l’analisi dei dati. Con OneCall 247, la soddisfazione del cliente aumenta insieme ai ricavi.

Le caratteristiche distintive di OneCall 247

Assistenza continua: Grazie al modello “follow-the-sun”, è assicurato un supporto costante, indipendentemente dal fuso orario, garantendo assistenza ai clienti in ogni momento.

Grazie al modello “follow-the-sun”, è assicurato un supporto costante, indipendentemente dal fuso orario, garantendo assistenza ai clienti in ogni momento. Servizio personalizzato: La soluzione offre un’accoglienza centralizzata tramite numeri personalizzati per lingua e fuso orario, ottimizza la reperibilità con turni flessibili e organizza la gestione dei contratti di assistenza associati a linee telefoniche specifiche.

La soluzione offre un’accoglienza centralizzata tramite numeri personalizzati per lingua e fuso orario, ottimizza la reperibilità con turni flessibili e organizza la gestione dei contratti di assistenza associati a linee telefoniche specifiche. Efficienza operativa: Riduzione dei tempi di risposta e aumento della soddisfazione del cliente attraverso una gestione delle chiamate ottimizzata.

Riduzione dei tempi di risposta e aumento della soddisfazione del cliente attraverso una gestione delle chiamate ottimizzata. Incremento dei ricavi: L’associazione di contratti di reperibilità a macchine o aziende specifiche facilita una crescita significativa dei ricavi nel settore del Service.

Automazione e controllo centralizzato

OneCall 247 integra funzionalità avanzate come la verifica automatica tramite PIN univoco e notifiche immediate inviate ai tecnici tramite Microsoft Teams o email. Si integra inoltre con sistemi CRM come Deskoala, Salesforce e Microsoft Dynamics, assicurando un flusso di lavoro ottimizzato.

Modello di abbonamento chiaro e trasparente e protezione della privacy

Offerta con un abbonamento annuale diretto, OneCall 247 garantisce accesso illimitato per clienti e tecnici, assicurando un investimento trasparente e chiaro. Anche la sicurezza e la riservatezza dei dati sono garantite, proteggendo la privacy di tecnici e clienti.

Cosa differenzia OneCall 247 dai centralini tradizionali

OneCall 247, a differenza dei classici centralini telefonici, automatizza l’instradamento delle chiamate basandosi su turni, contratti attivi e necessità specifiche. Offrendo un servizio personalizzato e costantemente attivo, rappresenta la soluzione ideale per chi desidera offrire un supporto clienti ininterrotto.

Dichiarazioni

“OneCall 247 rappresenta un’ulteriore innovazione nella nostra gamma di soluzioni software, progettata per ottimizzare le operazioni di after-sales e aprire nuove opportunità per le aziende di creare servizi a valore aggiunto“, ha affermato Giorgio Nepa, CEO di Icona. “Non è solo un servizio, ma una leva strategica per il successo”.