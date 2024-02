Parcheggi di Padova più sicuri con HIKVISION

HIKVISION ha fornito 150 telecamere, terminale di gestione, pannello di segnalazione e software di gestione per dare sicurezza a due parcheggi nel centro di Padova: Porte Contarine e Park Conciapelli. Oltre a proteggere e riqualificare l’area, si è dato vita ad un nuovo concept di parcheggio ove è allestito un “secret garden” che ospita opere d’arte restituendo alla comunità un museo d’arte contemporanea a libero accesso. I 300 posti auto si arricchiscono quindi di un nuovo spazio di incontro, set di eventi artistici e culturali.

Il progetto

APS Holding, che gestisce tra l’altro i parcheggi di Padova, assieme all’Associazione di Promozione Sociale Arcellatown e all’Amministrazione Comunale di Padova, si è rivolta ad HIKVISION.

“Appena avviato il progetto, ci siamo preoccupati di capire cosa offrisse il mercato alla ricerca dei migliori prodotti possibili da mettere al servizio dei nostri utenti. HIKVISION si è dimostrata sul pezzo e molto competitiva fornendo non solo led cerca posto, ma anche un servizio di videosorveglianza totalmente customizzato”, ha dichiarato Gaetano Panetta, Direttore Sosta APS Holding.

La tecnologia

Per i parcheggi di Padova si è utilizzata una telecamera per il controllo degli stalli dotata di lampada di segnalazione integrata con funzionalità smart per la lettura delle targhe ed il riconoscimento del colore e del brand del veicolo. HIKVISION ha poi fornito il terminale per la gestione delle telecamere parking con funzionalità di registrazione di immagini, video e metadati prodotti dalle telecamere.

Infine è stato installato un pannello per la segnalazione del numero di posti liberi per ogni area del parcheggio. Il tutto è gestito dal servizio HikCentral Videosorveglianza e Entrance&Exit: tramite il modulo videosorveglianza il software HikCentral permette la gestione di tutte le telecamere per la visualizzazione del video in real time e delle immagini registrate nei terminali. Con il modulo Entrance&Exit, invece, vengono gestiti tutti i posti auto presenti nel parcheggio e vengono inviate le informazioni ai pannelli segnalativi per informare l’utenza del numero di posti disponibili nelle varie aree che compongono il parcheggio.

I vantaggi riscontrati dai parcheggi di Padova

Sono state implementate due funzionalità (videosorveglianza e gestione dei posti auto) in un’unica soluzione integrata: oltre a razionalizzare la gestione su un’unica piattaforma, la soluzione ha semplificato notevolmente tempi e costi dell’installazione.

Per gli utilizzatori del servizio il primo beneficio è la facilità e velocità di reperimento di un posto libero dove parcheggiare, il secondo – e non meno rilevante – vantaggio è una rinnovata percezione di sicurezza grazie alla sorveglianza puntuale H24 degli stalli. Per una user experience migliore.