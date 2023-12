Retailer: il Wi-Fi migliora il funzionamento dei punti vendita e l’esperienza dei clienti

Extreme Networks e Retail Systems Research (RSR) presentano la ricerca “The World is Connected: the Store Must Be Too”, che ha rilevato come i retailer si trovino di fronte a diverse sfide: creare esperienze innovative all’interno del punto vendita in grado di soddisfare le aspettative dei clienti, soddisfare le crescenti richieste di larghezza di banda e affrontare l’aumento delle minacce alla sicurezza. Nonostante il 75% degli intervistati abbia dichiarato che una delle principali preoccupazioni è la richiesta di larghezza di banda, lo studio ha rilevato che i retailer di maggior successo sfruttano le soluzioni Wi-Fi per migliorare sia l’esperienza all’interno del punto vendita che il funzionamento complessivo del punto vendita stesso. L’indagine ha interpellato 114 responsabili delle attività di vendita al dettaglio di aziende globali con un fatturato annuo compreso tra 100 milioni e 5 miliardi di dollari.

Principali Risultati e Tendenze

• L’esperienza in negozio rimane fondamentale: i retailer ritengono che un’esperienza di acquisto innovativa all’interno del punto vendita sia fondamentale per il successo.

◦ Il 92% dei retailer afferma che il Wi-Fi è parte integrante dell’offerta di un’esperienza d’acquisto innovativa all’interno del punto vendita. Il 54% afferma che ha migliorato in modo significativo l’esperienza in negozio.

◦ Solo il 32% dei retailer afferma che la propria rete Wi-Fi è all’avanguardia, mentre il 57% dice che è solo “abbastanza buona”.

◦ Il 72% dei retailer utilizza il Wi-Fi per gestire le attività all’interno dei punti vendita.

• L’adozione della tecnologia può essere una sfida: sebbene i retailer comprendano la necessità della tecnologia per rimanere competitivi, l’implementazione e la gestione delle nuove tecnologie rappresentano comunque un problema.

◦ Il 94% dei retailer ha dichiarato che la richiesta di larghezza di banda sulle proprie reti è infinita, e questo crea problemi di adozione della tecnologia. Il 75% ha indicato questa come la sfida principale.

◦ L’88% dei retailer afferma che l’aggiunta e la gestione di nuovi dispositivi in rete è uno degli aspetti più problematici.

◦ Il 72% dei retailer dichiara di preferire un’unica rete in grado di gestire tutti i dispositivi e le implementazioni future, ma solo il 17% dichiara di puntare a un profilo tecnologico coerente in tutti i punti vendita.

• … e un’opportunità: il 96% dei retailer afferma che il Wi-Fi è stato determinante per migliorare il funzionamento dei punti vendita per l’automazione e lo snellimento di processi chiave come il magazzino virtuale, la sicurezza contro le perdite, l’etichettatura elettronica, i display digitali, il monitoraggio della temperatura, la gestione dell’inventario e altro ancora. Quando è stato chiesto di dare la priorità alla tecnologia più importante per migliorare il funzionamento del punto vendita:

◦ Il 66% ha citato la WAN aziendale.

◦ Il 65% ha indicato I dispositivi IoT connessi alla rete.

◦ Il 62% ha menzionato gli strumenti di gestione dell’inventario.

• I retailer con una crescita delle vendite YoY superiore alla media investono in modo strategico: queste aziende sono definite da una crescita delle vendite YoY superiore alla media (che nel settore retail è del 7%). A confronto con gli intervistati con vendite nella media o inferiori, è chiaro che queste aziende pensano alla tecnologia in modo diverso:

◦ Il 63% afferma che il Wi-Fi in negozio ha migliorato l’evasione degli ordini dei clienti e la gestione dei resi, mentre solo il 26% di tutti gli altri retailer è d’accordo.

◦ Dopo il Wi-Fi, hanno citato le casse automatiche (70%) e i chioschi self-service (66%), contro rispettivamente il 41% e il 43% di tutti gli altri retailer.

◦ Il 55% ha dichiarato di aver implementato in modo soddisfacente il Wi-Fi per i clienti all’interno del punto vendita, rispetto ad appena il 31% di tutti gli altri rivenditori.

Secondo Brian Kilcourse, Managing Partner di Retail Systems Research: “La ricerca ha rilevato che i retailer di maggior successo puntano sul Wi-Fi per superare sfide come la comunicazione con i dipendenti, la gestione della merce, l’evasione degli ordini e la crescente domanda da parte dei clienti che vogliono un’esperienza in negozio moderna e dinamica. È chiaro che chi ha investito nella propria rete come elemento strategico sta vedendo che questo ha un impatto diretto sia sui ricavi che sui profitti della propria attività”.