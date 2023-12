Extreme Ignite: il Partner Program di Extreme Networks si rinnova

Il settore del networking è in continua evoluzione, ed Extreme Networks ha deciso di far evolvere il proprio Partner Program, ora Extreme Ignite, per consentire distributori e rivenditori di avere più successo e aiutare i clienti finali a raggiungere i loro obiettivi. Con la crescita del modello basato sui servizi, il nuovo programma Extreme Ignite aiuterà i partner a trasformare le proprie attività, differenziarsi sul mercato e promuovere un’ulteriore crescita e risultati positivi per i clienti.

Le novità del Partner Program Extreme – risorse, supporto e formazione specializzata – si concentrano su quattro punti:

Dimostrare il valore Mostrare la differenza Semplificare i processi Accelerare la crescita

I nuovi programmi di formazione di Extreme Ignite comprendono corsi sulla progettazione e la vendita di soluzioni. Le specializzazioni includono nuovi badge verticali a livello di partner, e nuove certificazioni di formazione tecnica a livello individuale.

Queste sono le sei principali novità di Extreme Ignite:

1. Extreme Partner Demand Center (PDC): un nuovo hub per il marketing di canale Extreme, per consentire ai partner di andare sul mercato più velocemente, e far crescere la domanda e il proprio business grazie a:

Un’interfaccia utente e un’esperienza più intuitiva (UI/UX) La traduzione istantanea delle campagne in oltre 130 lingue La possibilità di personalizzare facilmente i popolari video Extreme Did Your Know con il logo e il nome dell’azienda, e una breve introduzione registrata La disponibilità di campagne professionali pre-costruite che possono essere scaricate ed eseguite in pochi minuti, riducendo il time-to-market Assistenza telefonica e via chat 24/5

2. Extreme Business Development Representative (BDR)

Extreme Ignite è un programma che fornisce ai partner le risorse necessarie per eseguire delle campagne di marketing outbound, e far crescere rapidamente il numero dei prospect per la loro attività di vendita. Questo programma, attualmente disponibile per un numero ristretto di partner selezionati, verrà progressivamente esteso con un approccio graduale.

Analisi delle competenze professionali Extreme, e certificazione accelerata

Il programma di formazione tecnica e certificazione professionale è stato ampliato, per aiutare i partner a raggiungere livelli di competenza più elevati e sostenere un business in continua crescita a livello globale.

Il nuovo strumento gratuito di analisi delle competenze per la certificazione Extreme, disponibile su ExtremeDojo, consente ai tecnici di valutare il proprio livello e capire se sono in grado di sostenere l’esame Extreme Certified Professional. Copre tutte le aree di competenza tecnica per installazione, configurazione a tutti i livelli, gestione, e soluzione dei problemi. Al termine, i tecnici ricevono una raccomandazione personalizzata per la certificazione Extreme Certified Professional nelle aree tecnologiche che hanno scelto.

La certificazione Extreme Professional Accelerated è indirizzata ai tecnici più esperti che vogliono ottenere rapidamente il titolo, attraverso un corso virtuale di due giorni guidato da un istruttore che copre la configurazione avanzata, la gestione e la risoluzione dei problemi in un formato condensato e intensivo. Per partecipare, i tecnici devono aver completato l’analisi delle competenze.

Altre specializzazioni per i partner

Le specializzazioni aiutano i partner Extreme a differenziarsi in un mercato affollato, e a sfruttare gli strumenti che li aiutano a stimolare la domanda e a costruire una pipeline dei prospect. Oltre ai badge per le specializzazioni verticali, Extreme ha aggiunto una specializzazione sulla sostenibilità che consente ai partner di mostrare il loro impegno in direzione di una gestione aziendale con un ridotto impatto ambientale.

Ignite Rewards e forum della comunità

Extreme Ignite include il programma Ignite Rewards, che consente a tutti i dipendenti delle aziende partner di identificare la propria persona e di guadagnare premi in base alle attività pertinenti completate nel programma. I partner possono anche partecipare ai forum peer-to-peer della comunità, dove possono condividere le proprie conoscenze.

Funzionalità self-service e kit demo più accessibili

Extreme ha aumentato le funzionalità di self-service per la gestione degli account, e ha sviluppato una nuova dashboard per le attivazioni in cloud che aiuta i partner a tenere traccia in modo più accurato delle sottoscrizioni e dell’adozione delle soluzioni da parte dei clienti.

Inoltre, grazie all’esclusiva strategia di prodotto One Network, One Cloud, One Extreme, i partner avranno a disposizione un modo semplice e d’impatto per lavorare con i clienti con il kit Business Opportunity Builder (BOB), un vero e proprio “network in a box” che può essere trasportato facilmente e configurato in loco. Ogni kit contiene tre switch, due appliance SD-WAN, due hotspot 5G e un access point. Tutto l’hardware è collegato al fabric di Extreme, e consente ai partner di configurare e dimostrare immediatamente ai prospect le principali soluzioni Extreme con dei casi d’uso specifici.

“I partner hanno bisogno di qualcosa di più di una serie di informazioni sui prodotti e di una formazione sulle caratteristiche tecniche. Hanno bisogno di risorse che permettono di mettere in evidenza i loro punti di forza e le loro competenze specifiche, crescere nei nuovi mercati e concludere nuovi contratti. Extreme Ignite Partner Program corrisponde in modo preciso al suo nome, e quindi accende un fuoco nella comunità dei partner per spingerli a instaurare un rapporto più stretto con i clienti, e a fornire gli strumenti e la formazione di cui hanno bisogno per trasformare la rete una risorsa strategica per la loro organizzazione”, ha concluso Joe Vitalone, Chief Revenue Officer di Extreme Networks.