Rosenberger OSI potenzia il canale distributivo in Italia con IT.Answer

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), esperto di connessioni in fibra ottica, soluzioni di cablaggio e servizi infrastrutturali, potenzia il proprio canale distributivo in Italia per far fronte alla crescente richiesta di soluzioni e servizi per datacenter. Negli ultimi anni Rosenberger OSI ha ampliato la gamma per rendere i datacenter a prova di futuro, puntanto anche ai servizi di consulenza per l’ammodernamento, l’ampliamento, il trasferimento e l’ottimizzazione degli spazi all’interno dei centri di dati.

Per far fronte in modo altamente qualitativo a tale esigenza, Rosenberger OSI ha stretto un accordo con IT.Answer, azienda affermata nel panorama italiano del cablaggio strutturato e del networking, caratterizzata da un modello aziendale fortemente specialistico. Cabling, networking, telefonia e security sono i quattro cavalli di battaglia di IT.Answer, a cui si va ad aggiungere un altro plus: la presenza di sedi a Bologna, a Milano e a Vicenza, territori ad alta densità industriale.

«L’accordo con IT.Answer – spiega Paolo Parabelli, sales manager Italia di Rosenberger OSI – è necessario in questo momento in cui il datacenter è visto come elemento strategico per il presente e il futuro dell’impresa di qualsiasi dimensione. Le aziende, infatti, stanno capendo l’importanza di avere un datacenter anche piccolo ma efficiente e funzionante, limitando al massimo l’intervento umano, facile da gestire e con le migliori performance. Le PMI italiane sono tantissime e c’è molto lavoro da fare, per questo abbiamo bisogno di un distributore con capacità tecniche e copertura territoriale estesa».

«Siamo molto orgogliosi di questo accordo con Rosenberger OSI – afferma Antonio Ieva, sales manager IT.Answer – marchio in cui riconosciamo un partner affidabile e di valore che ci permetterà da oggi in poi di offrire ai nostri clienti le migliori soluzioni di cablaggio strutturato e soprattutto soluzioni per i Data Center, settore in cui è leader riconosciuto di mercato! IT.Answer, grazie a questa nuova partnership, si conferma punto di riferimento in Italia nella distribuzione a valore di soluzioni per l’infrastruttura fisica».