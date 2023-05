L’8 e il 9 giugno torna MSP Day, evento di riferimento firmato Achab per i Managed Service Provider italiani che, anche quest’anno, si danno appuntamento presso il Palazzo dei Congressi di Riccione per l’evento più atteso tra sessioni plenarie, sessioni parallele, keynote speech internazionali e momenti di confronto.

Torna MSP Day: le novità dell’edizione 2023

Questa edizione si preannuncia ancora più grande e ricca delle precedenti. Infatti, dopo il successo dell’edizione 2022 che ha visto il gran ritorno live dell’evento, MSP Day durerà ben una giornata e mezza per dare ancora più spazio a sponsor, speech di valore e opportunità di networking.

Si tratta di un’occasione unica per tutti i Managed Service Provider e per chi vuole diventarlo per creare nuove opportunità di business, conoscere le migliori soluzioni IT in circolazione, acquisire nuove competenze e tornare a respirare il clima di condivisione e innovazione che contraddistingue MSP Day. Oltre 350 fornitori di servizi IT in presenza e 100 da remoto e 35 espositori di soluzioni tecnologiche sono attesi a Riccione per superare un nuovo record di presenze, record che cresce a ogni edizione.

MSP Day, infatti, è alla sua sesta edizione e alla sua quarta in presenza ed è ormai un punto di riferimento per tutti gli operatori del settore e, in particolare, per chi eroga servizi IT. L’obiettivo, come sempre, è quello di educarli ad assumere un approccio più imprenditoriale e consapevole, dando la possibilità di avere accesso alle migliori tecnologie disponibili che consentano di erogare nuovi servizi IT gestiti o migliorare quelli già esistenti e, contestualmente, assorbire best practice necessarie per offrire ai propri clienti un servizio valido e vantaggioso per emergere nel mercato di riferimento.

D’altra parte, se torna MSP Day un motivo c’è. Negli ultimi anni, sempre più aziende hanno abbracciato il modello del Managed Service Provider e, oggi più che mai, il ruolo di tali fornitori è centrale per il buon funzionamento dei sistemi IT delle PMI italiane. In un contesto lavorativo complesso, in cui le aziende e i dipendenti non operano più solo all’interno della sede fisica, sono richieste competenze e tecnologie specifiche per permettere alle aziende di lavorare in modo efficiente e in sicurezza ovunque si trovino i dispositivi IT.

Non solo tecnologie, anche tanto confronto

Competenze e tecnologie che è possibile scoprire e approfondire proprio in un evento come MSP Day, anche se va detto: torna MSP Day, ma non riguarda solo le tecnologie… l’incontro e lo scambio di opinioni ed esperienze con chi fa il proprio stesso mestiere e con alcuni dei più importanti vendor del canale è una preziosa occasione di arricchimento.

L’evento si aprirà l’8 giugno, subito dopo pranzo, per la registrazione e un caffè di benvenuto, per poi proseguire fino alla sera di venerdì 9 giugno con la lotteria e l’aperitivo finale. Nel mezzo ci saranno sessioni plenarie di tipo business, tenute da speaker internazionali di eccellenza, e speech presidiati dagli sponsor, che si svolgeranno in sessioni plenarie e parallele, focalizzati sulle tecnologie. Il tutto sarà condito da numerosi, e gustosi, momenti di networking, che vedranno coinvolti partecipanti, vendor ed esperti del settore.

Torna MSP Day e per questa edizione vede confermare la presenza tra gli sponsor Executive di Axcient, Malwarebytes, Netwrix, ReeVo, ThreatLocker e Vianova. Tra i Business si annoverano Acronis, CDLAN, ConnectSecure, ConnectWise, CY4GATE, Datto, Kaseya, MailStore, NinjaOne, Supremo e vvLab. Numerosi anche i Premium e gli Smart confermati tra cui HaloPSA, Netalia, Parallels, Timenet, Vade, VoipTel Italia, Voxloud, WatchGuard, Webroot, Ynvolve, Aretek Aruba Business, Babel, Bicom Systems, Domotz, IT Portal, TP-Link e Wasabi.