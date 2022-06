Acronis all’MSP Day con la sua proposta per i Managed Service Provider

Acronis, specialista globale della Cyber Protection, è Business Sponsor all’MSP Day, l’evento italiano che si terrà al Pala Riccione il 10 giugno dedicato a chi eroga servizi IT gestiti, gli MSP (Managed Service Provider), o a chi sta pensando di passare dalla rivendita di prodotti alla fornitura di servizi gestiti.

L’evento, che comprende sessioni plenarie, sessioni parallele, laboratori tecnici e momenti di confronto, rappresenta l’occasione per Acronis per presentare la soluzione innovativa e integrata, destinata espressamente agli SP/MSP: Acronis Cyber Cloud, una piattaforma che consente di offrire un servizio di Cyber Protection globale in modo semplice, efficiente e sicuro. Con un’unica piattaforma, gli MSP e i loro clienti possono accedere a servizi di backup in cloud ibrido, disaster recovery, protezione dal ransomware, file sync & share e autenticazione e firma elettronica basate su blockchain, gestiti interamente da una console centralizzata.

Grazie a questo approccio elaborato da Acronis, i MSP possono differenziarsi sul mercato proponendo una Cyber Protection completa per proteggere gli asset dei clienti, offrendo principi di Business Continuity e non essere vittime dei cybercrminali. Questa sinergia elimina le complessità, consentendo anche di abbassare i costi complessivi e automatizzando i processi per aumentare i profitti.

Che la domanda di maggior sicurezza da parte dei MSP sia in crescita è già stato evidenziato da Acronis nel suo report Pulse of the Managed Service Provider 2021. La ricerca ha compreso manager e dirigenti aziendali MSP. Il 71% degli intervistati era in attività da più di 10 anni, il 61% ha dichiarato un fatturato annuo inferiore a 2 milioni di dollari e il 73% aveva meno di 100 clienti.

Quando agli MSP è stato chiesto come cambieranno le cose nei prossimi due anni, e in particolare come cambieranno i servizi che genereranno i maggiori profitti, la loro risposta è stata chiara: la crescita verrà dalla sicurezza e dai servizi cloud gestiti, mentre tutti i precedenti flussi di profitto principali saranno in calo.

Non solo; alla domanda su come cambieranno i cinque principali servizi di sicurezza che generano ricavi, la sicurezza e il backup del cloud/software come servizio (SaaS) sono balzati subito in cima alla lista.

Una delle maggiori sfide che il canale IT deve affrontare è la velocità del cambiamento, sia nelle tecnologie utilizzate, sia nei servizi richiesti dai clienti, sia nelle esigenze IT delle aziende di oggi. Valutare come è cambiato il canale MSP – in particolare sulla scia di una pandemia globale che ha visto la maggior parte dei dipendenti lavorare da casa – potrà essere il vero fattore differenziante e vincente.

Nel corso dell’MSP DAY Acronis sarà altresì protagonista di uno speech che si terrà alle 11.40 dal titolo “Modernizza la strategia di Cyber Security, dall’Endpoint Protection alla Cyber Protection per ottenere una vera resilienza e sostenere la business continuity”.

“È molto importante per Acronis essere presente a questo evento e avere la possibilità di illustrare al meglio quella che è la nostra proposta dedicata al business dei MSP”, commenta Gilberto Bonutti, Senior Cloud Sales Manager di Acronis e speaker al MSP Day.

“Acronis Cyber Cloud è una piattaforma che consente ai MSP di offrire un servizio di Cyber Protection globale in modo semplice, efficiente e sicuro con un’unica piattaforma. Sarà per loro facile, quindi, creare nuovi servizi standard e personalizzati, per distinguersi dalla concorrenza e massimizzare le possibilità di business. Inoltre con il #CyberFit Partner Program, Acronis assiste i MSP in ogni fase offrendo un solido supporto tecnico, di vendita e marketing”, conclude Bonutti.