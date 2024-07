Zyxel, le soluzioni AI ready per i piccoli produttori

Negli ultimi anni, Zyxel Networks, fornitore di soluzioni di rete sicure e basate sul cloud, ha trasformato gli impianti di produzione di tutto il mondo. Dai piccoli stabilimenti indipendenti alle grandi operazioni in più sedi, dai produttori di mobili a quelli di carne, questi imprenditori godono ora di una connettività rapidissima e di una gestione intuitiva e centralizzata della rete nei loro stabilimenti e magazzini, con miglioramenti radicali dell’efficienza e dei profitti. Quasi il 60% delle aziende manifatturiere sta studiando come utilizzare l’AI per lavorare in modo più efficiente. Tuttavia, per le organizzazioni più piccole si tratta di una prospettiva scoraggiante a causa degli elevati costi di investimento dell’infrastruttura di rete, della carenza di talenti e dei problemi di sicurezza. Zyxel Networks elimina queste barriere fin dall’inizio offrendo soluzioni di rete accessibili, scalabili e sicure che semplificano l’adozione dell’AI negli ambienti produttivi.

Gestione della rete centralizzata e semplice

I siti di produzione sono notoriamente difficili da collegare in rete poiché è complicato mantenere l’affidabilità e il tempo di attività della rete. Le potenti soluzioni di Zyxel Networks, in particolare la soluzione di rete cloud Nebula, consentono a fabbriche e magazzini di superare queste sfide.

Il provisioning zero-touch e la gestione centralizzata di Nebula consentono agli amministratori di configurare i dispositivi in pochi minuti e di monitorare intere reti da un unico pannello di controllo. Le funzioni di salute wireless, di connettività auto-heal e di analisi del percorso di ingresso dei clienti, alimentate dall’intelligenza artificiale, consentono il monitoraggio e la risoluzione dei problemi in tempo reale.

Nebula dispone di oltre 100 dispositivi di rete compatibili, tra cui AP WiFi 7, switch multigigabit L3/L2/desktop, firewall di sicurezza e router mobili 5G, in grado di soddisfare le diverse esigenze di connettività dei siti di produzione, anche quelli situati in aree remote dove il WiFi non può arrivare.

Dai prodotti ai tessuti, tutti alimentati da Zyxel Networks

Le fabbriche e i magazzini in tutta l’Asia, l’area EMEA e le Americhe si affidano a Zyxel Networks per ottenere prestazioni ed efficienza, per esempio supportando lo smistamento e il confezionamento automatizzati, la produzione ininterrotta e una protezione superiore contro minacce come il ransomware.

In Turchia, Zyxel Networks ha trasformato l’efficienza dei siti ampiamente distribuiti della produzione tessile Baltalı Group. “Con Nebula, possiamo gestire le reti dei nostri stabilimenti ovunque si trovino, e tutto da un’unica interfaccia”, ha dichiarato Kadir Öztürk, IT Audit Specialist. “Questa nuova infrastruttura ci ha anche permesso di creare VLAN separate e di fornire connessioni 10G superveloci su tutta la rete”. In Italia, il rinomato produttore di nastri adesivi Rotogal ha adottato la suite completa Nebula per collegare e monitorare i macchinari di precisione nei suoi 25.000 metri quadrati di superficie. Un’azienda chimica indiana ha scelto Nebula per garantire la connettività ininterrotta di oltre 1.200 nodi in nove stabilimenti di produzione. SR Suntour Cycling, azienda internazionale che produce componenti per biciclette di alta qualità per gli amanti dell’outdoor di tutto il mondo, ha risolto i problemi di rete di sorveglianza del suo stabilimento di produzione in Vietnam con le soluzioni di Zyxel Networks.”

La velocità e la stabilità della rete sono migliorate in modo significativo. Junhao Chang, responsabile IT di SR Suntour Cycling, ha dichiarato “La nuova rete garantisce una sorveglianza in tempo reale, riduce il tempo di backup dei filmati da diverse ore a pochi minuti e rende la gestione della rete molto più semplice”.