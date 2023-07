DMS-3130: nuova serie di Switch Multi-Gigabit Managed Stackable Layer 3 da D-Link

D-Link presenta la nuovissima serie DMS-3130. La gamma di Switch Multi-Gigabit Managed Stackable Layer 3 è progettata per connettere senza soluzione di continuità i dispositivi all’interno di reti Enterprise e Metro Ethernet sicure.

I nuovi switch supportano il multicasting e un livello di sicurezza avanzata, che li rendono la soluzione ideale per l’accesso Multi-Gigabit. Entrambi i nuovi modelli della serie (DMS-3130-30PS e DMS-3130-30TS) dispongono di due porte da 10GBASE-T e quattro porte da 10G/25G SFP28 per offrire maggiore versatilità e velocità. Il DMS-3130-30PS dispone di sedici porte da 2,5G PoE+ e otto da 5G PoE++, perfette per gli access point Wi-Fi 6/6E ad alte prestazioni. Lo standard 802.3bt PoE++ fornisce fino a 60 watt, consentendo di alimentare e collegare con un unico cavo i dispositivi che richiedono energia, come sistemi di videoconferenza, dispositivi di controllo degli edifici, display e sistemi di illuminazione. Inoltre, gli switch offrono una protezione integrata contro le sovratensioni di 6 kV su tutte le porte Ethernet PoE e non PoE, eliminando la necessità di dispositivi esterni di protezione contro le sovratensioni.

Progettati per i clienti che richiedono la massima operatività della rete, entrambi i modelli supportano alimentatori ridondanti e funzioni di affidabilità essenziali che migliorano la resilienza della rete. Le caratteristiche principali includono l’Ethernet Ring Protection Switching (ERPS), che riduce il tempo di ripristino a meno di 50 ms. Per la condivisione del carico e il backup della ridondanza in una configurazione di switch a cascata/collegamento di server, la serie DMS-3130 offre il LinK Aggregation dinamico dei collegamenti 802.1AX. Le funzioni avanzate Layer 3, come il routing statico, RIP/RIPng e OSPF, migliorano la sicurezza e l’efficienza della rete, semplificando la configurazione e l’implementazione e fornendo scalabilità per reti più grandi e topologie complesse.

La serie DMS-3130 consente inoltre di combinare più switch per formare un unico stack fisico o virtuale. Lo stacking semplifica la gestione e fornisce un unico indirizzo IP in grado di gestire tutti i componenti dello stack. È possibile mettere in modalità stacking fisicamente fino a 9 switch utilizzando cavi DAC o infibra per offrire fino a 234 porte Multi-Gigabit, aumentando la capacità di switching in base alle necessità. Lo stacking fisico consente un’espansione e una ridondanza agili, mentre l’affidabilità delle tipologie fault-tolerant garantisce una connettività particolarmente solida.

“In D-Link siamo consapevoli che le aziende sono costantemente alla ricerca di modi per potenziare il proprio network, in termini di velocità, affidabilità o sicurezza” ha dichiarato Alessandro Riganti, Country Manager di D-Link per l’Italia “Grazie alle funzionalità di affidabilità, disponibilità e flessibilità migliorate, la serie DMS-3130 è stata progettata per supportare le esigenze di PMI e imprese più moderne”.