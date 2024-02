Switch x530-28GSX full fibre: la nuova soluzione di Allied Telesis

Allied Telesis, specialista mondiale nelle soluzioni di connettività e negli strumenti di rete intelligenti, presenta lo switch full fibre x530-28GSX, che aggiunge flessibilità e ottimizzazione della rete alla serie x530 di switch multi-Gigabit dell’azienda.

Realizzato dopo un’accurata fase di sviluppo, x530-28GSX è uno switch stackable a 24 porte 100/1000X SFP con 4 porte SFP+ e 2 alimentatori fissi. Può aggregare 24 link in fibra Gigabit verso 4 link in fibra 10 Gigabit e può essere messo in stack fino a 8 unità, utilizzando Virtual Chassis Stacking (VCStack) per creare un aggregatore in fibra 192 Gigabit. Lo switch supporta anche connettività in rame tramite porte SFP/SFP+, consentendo la massima flessibilità sia in rame che in fibra, in base alle esigenze.

Le funzionalità incluse nel nuovo switch

Aumento della capacità di rete: l’utilizzo della fibra tra accesso e aggregazione elimina i limiti di distanza del cablaggio in rame esistente, ottimizzando architettura e costi di rete.

l’utilizzo della fibra tra accesso e aggregazione elimina i limiti di distanza del cablaggio in rame esistente, ottimizzando architettura e costi di rete. Automazione di rete: Vista Manager EX in bundle con Allied Telesis Autonomous Management Framework Plus (AMF Plus) risponde ai maggiori requisiti di gestione delle reti moderne. Mentre AMF Plus consente di gestire un’intera rete in modo sicuro e semplice come un unico dispositivo virtuale, Vista Manager EX fornisce uno strumento grafico intuitivo e potente per il monitoraggio e la gestione di dispositivi cablati AMF Plus e wireless Autonomous Wave Control (AWC).

Vista Manager EX in bundle con Allied Telesis Autonomous Management Framework Plus (AMF Plus) risponde ai maggiori requisiti di gestione delle reti moderne. Mentre AMF Plus consente di gestire un’intera rete in modo sicuro e semplice come un unico dispositivo virtuale, Vista Manager EX fornisce uno strumento grafico intuitivo e potente per il monitoraggio e la gestione di dispositivi cablati AMF Plus e wireless Autonomous Wave Control (AWC). Gestione di dispositivi e rete: integrato nella Device GUI, Vista Manager mini supporta la visibilità e la gestione dei dispositivi cablati e wireless, rendendolo la soluzione ideale unica per le reti di piccole e medie dimensioni.

integrato nella Device GUI, Vista Manager mini supporta la visibilità e la gestione dei dispositivi cablati e wireless, rendendolo la soluzione ideale unica per le reti di piccole e medie dimensioni. Resilienza: VCStack offre una maggiore resilienza senza single point of failure. Lo stacking a lunga distanza (VCStack LD) consente di creare stack su link in fibra, rendendo la serie switch x530 la scelta perfetta per gli ambienti distribuiti.

VCStack offre una maggiore resilienza senza single point of failure. Lo stacking a lunga distanza (VCStack LD) consente di creare stack su link in fibra, rendendo la serie switch x530 la scelta perfetta per gli ambienti distribuiti. Affidabilità: il doppio alimentatore integrato garantisce l’erogazione dei servizi essenziali, e la riconfigurazione online dello stack, pressoché ininterrotta, consente di eseguire la manutenzione senza compromettere il tempo di attività della rete.

il doppio alimentatore integrato garantisce l’erogazione dei servizi essenziali, e la riconfigurazione online dello stack, pressoché ininterrotta, consente di eseguire la manutenzione senza compromettere il tempo di attività della rete. Sicurezza: la serie switch x530 offre un potente controllo sulle tipologie di traffico di rete, opzioni di gestione sicure, loop guard per proteggere dagli errori di cablaggio e tri-autenticazione per un controllo completo degli accessi.

la serie switch x530 offre un potente controllo sulle tipologie di traffico di rete, opzioni di gestione sicure, loop guard per proteggere dagli errori di cablaggio e tri-autenticazione per un controllo completo degli accessi. Rispetto dell’ambiente: la serie switch x530 supporta la tecnologia Energy Efficient Ethernet (EEE), che riduce automaticamente l’energia consumata dallo switch quando non c’è traffico su una porta.

la serie switch x530 supporta la tecnologia Energy Efficient Ethernet (EEE), che riduce automaticamente l’energia consumata dallo switch quando non c’è traffico su una porta. Smart Building/Smart City: lo switch può essere utilizzato negli Smart Building per aggregare tutti i collegamenti nel seminterrato, evitando rack multipli nell’edificio e può essere utilizzato in un’architettura di Smart City, instradando il link in fibra da uno switch Industrial Ethernet nell’armadio a una stanza dedicata, senza necessità di uno switch di aggregazione industriale in un armadio esterno.

La soluzione resiliente di Allied Telesis

“Le aziende devono rispondere alla rapida evoluzione della domanda di rete da parte di applicazioni come intelligenza artificiale, backhaul 5G ed edge computing. Lo switch x530-28GSX consente di aggiungere ampiezza di banda utilizzando rame o fibra a 1 o 10 Gb/s e, grazie alla sua elevata resilienza, si rivela particolarmente indicato per numerosi mercati di grandi infrastrutture, come campus scolastici, implementazioni FTTx, servizi pubblici e reti metropolitane cittadine”, ha dichiarato Alessandro Amendolagine, Sales Director Italy&Israel di Allied Telesis. “Inoltre, grazie alla possibilità di offrire oltre 200 porte in fibra con un ingombro ridotto, può essere utilizzato in reti ad alta densità di sola fibra come quelle del settore della difesa e delle CNI (Critical National Infrastructure); l’abbinamento con la nostra tecnologia di monitoraggio attivo della fibra contribuisce a ridurre le possibilità di un attacco informatico all’infrastruttura passiva collegata”.