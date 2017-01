SmartSense di Zebra aiuta i retailer ad implementare la vendita Omnichannel

La soluzione permette ai retailer di avere sempre uno stock ottimale, migliorando l’esperienza d’acquisto del cliente, aumentando le vendite e prevenendo i casi di smarrimento di merci e di asset

SmartSense for Retail, un’offerta di Enterprise Asset Intelligence (EAI) di Zebra Technologies Corporation, attiva nelle soluzioni e nei servizi in grado di dare alle imprese visibilità in tempo reale sui loro processi, è una soluzione che permette una visibilità più accurata e di dettaglio delle operazioni di retail, dando maggiori informazioni più granulari che permettono ai retailer di prendere decisioni più rapide ed efficaci.

Questa soluzione innovativa combina la tecnologia UHF RFID, la localizzazione video e un nuovo sistema di micro-localizzazione, per identificare e tracciare in tempo reale il tragitto e la posizione delle merci, del personale e dei consumatori all’interno del punto vendita. Il sistema di analisi riceve i dati dai dispositivi e fornisce informazioni operative e di intelligence per raggiungere livelli ottimali di stoccaggio, rilevare e identificare merci e asset fuori posto, intercettare eventuali furti e migliorare la promozione del punto vendita e le attività di product placement.

SmartSense for Retail permette di monitorare con una visione di insieme l’intero store, ricevere e gestire informazioni costantemente aggiornate sulla localizzazione degli oggetti inventariati, dello staff e dei clienti che hanno effettuato l’accesso alla rete del punto vendita o che appartengono ad un programma di loyalty.

La dashboard intuitiva e la console di gestione centralizzata consente di avere dati operativi sui quali agire per assicurare un’accuratezza maggiore dell’inventario (quasi al 100%), un’operatività omni-channel di successo e la protezione degli asset in tutta l’azienda.

Con SmartSense for Retail, i retailer, possono anche localizzare velocemente la merce smarrita, prevenire attivamente i furti e assicurare che i prodotti più venduti siano sempre disponibili sugli scaffali durante i periodi di maggior affluenza – portando così il retailer ad un potenziale incremento delle vendite fino al 20%.

Le informazioni sulla localizzazione aiutano anche i retailer a tracciare il tragitto di un articolo, inclusi quei prodotti che sono più a rischio di furto, inoltre, conoscere la posizione degli assistenti alla vendita, nel totale rispetto delle normative vigenti, aiuta i retailer ad abbinare per expertise cliente e venditore, aumentando le possibilità di chiudere con successo la vendita e di aumentare la soddisfazione dei consumatori.

“Nel mondo di oggi caratterizzato dalle vendite omnichannel, avere i prodotti a disposizione è vitale. Molti retailer stanno affrontando problemi di visibilità con un’accuratezza dell’inventario completo che si attesta intorno al 60%. Questo semplicemente non è adeguato per offrire al consumatore un’esperienza veramente soddisfacente. I retailer di successo hanno bisogno di poter usufruire di ogni risorsa dello store e della catena di approvvigionamento per poter offrire immediatamente al cliente ciò che vuole o di cui ha bisogno. Con Smart Sense for Retail, gli store fisici possono raggiungere una visibilità veramente visionaria sui loro asset – aiutandoli a localizzare immediatamente i prodotti e rispondere alle richieste dei clienti, riducendo le opportunità di vendita mancate”, dichiara Bob Sanders, Senior Vice President e General Manager per le soluzioni di acquisizione dati di Zebra.