Sanità: Fujitsu protagonista del progetto ‘Apotti’

Il progetto sta trasformando il settore sanitario nell’area metropolitana di Helsinki, in Finlandia. L’accordo siglato vale 32 milioni di euro

Fujitsu è stata selezionata per uno dei più importanti progetti di trasformazione digitale in ambito sanitario nell’area di Helsinky, in Finlandia. Il progetto ‘Apotti’ mira a creare un unico sistema delle cartelle sanitarie dei pazienti e un sistema ERP attraverso un ampio servizio di infrastrutture gestite Platform as a Service (PaaS), che garantiscono la sicurezza e la disponibilità del sistema.

Il progetto è frutto di una collaborazione tra il governo locale di Helsinki e delle regioni circostanti di Vantaa, Kirkkonummi e Kauniainen, e la struttura ospedaliera di Helsinki e Uusimaa (HUS). L’obiettivo è quello di arrivare a creare un programma sanitario unificato per la gestione dei dati e cartelle cliniche dei pazienti, che permetta alla regione di passare a un sistema di erogazione di servizi medici più scientifico e fondato sui dati. Apotti ottimizzerà inoltre l’attuale infrastruttura It della regione, sostituendo la maggior parte delle piattaforme utilizzate al momento con un unico sistema Apotti verso la fine del 2018, quando la soluzione sarà completamente sviluppata.

I professionisti sanitari dei 29 ospedali, 40 centri di guardia medica e 50 uffici di assistenza sociale dell’area avranno accesso in tempo reale alle stesse informazioni sui pazienti, coordinando così in modo più efficiente il supporto per gli anziani, i bambini, i soggetti con disturbi mentali o con problemi di abuso di sostanze. I 1.6 milioni di residenti della regione – circa il 30% della popolazione totale della Finlandia – potranno trarre beneficio non solo da un accesso agevolato ai servizi sanitari, ma anche dall’introduzione di procedure online come la conferma di appuntamenti o la richiesta di estensioni delle prescrizioni mediche.

Il nuovo sistema migliorerà la qualità dell’assistenza nella regione, creando un collegamento diretto tra sanità e previdenza sociale.

L’infrastruttura sviluppata da Fujitsu per Apotti include una gamma estensiva di servizi come Platform as a Service (PaaS), Infrastructure as a Service (IaaS), monitoraggio e supporto It, oltre a opzioni di sicurezza studiate per proteggere i dati sanitati sensibili.

L’implementazione dei servizi di infrastrutture gestite per Apotti è già iniziata; la piena disponibilità del sistema unificato di raccolta dei dati sanitari dei pazienti è prevista per la fine del 2018.