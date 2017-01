Fortinet premia Exclusive Networks

Gli Award riconoscono le migliori prestazioni in tema di vendite, customer experience, collaborazione e marketing nel campo della cybersecurity

In occasione della partner conference globale Fortinet Accelerate 2017, l’incontro annuale con più di 1300 top partner Fortinet provenienti da tutto il mondo, l’azienda ha premiato Exclusive Networks come “Emea Distributor Partner of the Year” per il 2016. Gli Award Partner of the Year 2016 di Fortinet riconoscono le migliori prestazioni in tema di vendite, customer experience, collaborazione e marketing nel campo della cybersecurity da parte di distributori e reseller dell’azienda in tutto il mondo.

Il riconoscimento va ad Exclusive Networks per il continuo impegno e investimento di risorse nella proposizione delle soluzioni Fortinet e per il supporto sempre puntuale e professionale sia verso Fortinet stessa che verso i partner rivenditori.

Patrice Perche, Senior Executive Vice President, Worldwide sales and support, Fortinet ha dichiarato: “Siamo felici di aver attribuito ad Exclusive Networks il premio come Emea Distributor Partner of the Year. Exclusive Networks nel 2016 ha svolto un ruolo chiave nel fornire al mercato le migliori soluzioni di cybersecurity e ha dimostrato un’eccezionale capacità nell’indirizzare con successo le scelte dei clienti in materia di security. Ci congratuliamo per i risultati ottenuti e confidiamo che tutti i nostri partner continuino nei loro successi nel 2017”.

“Ottenere il riconoscimento di uno dei nostri vendor strategici è un risultato eccellente. Questo premio testimonia il nostro impegno nello sviluppo di una proposta di valore ed evidenzia i nostri elementi distintivi: vendite, marketing, formazione e servizi di supporto tecnico”, ha affermato Katia Serpelloni, Sales Director, Exclusive Networks Italia.

Accelerate 2017 offre un’opportunità unica per i partner e i clienti di ottenere informazioni sul Security Fabric di Fortinet, fornire feedback diretto ai responsabili dell’azienda, imparare a massimizzare i programmi di enablement di Fortinet, ottenere e condividere best practice con i migliori esperti del panorama della cybersecurity.