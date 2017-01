Fortinet premia i migliori partner dell’anno ad Accelerate 2017

Scelti i Partner of the Year relativi al 2016

I partner dell’anno di Fortinet, relativi al 2016, sono stati annunciati dalla società durante la conferenza globale annuale Accelerate 2017, tenutasi a Las Vegas ospitando oltre 1.300 partecipanti in rappresentanza di più di 696 organizzazioni partner provenienti da circa 90 Paesi. Gli award Partner of the Year 2016 della società riconoscono le migliori prestazioni in tema di vendite, customer experience, collaborazione e marketing nel campo della cybersecurity da parte di distributori e reseller dell’azienda in tutto il mondo.

I vincitori

“Desidero congratularmi con i vincitori di quest’anno per i risultati ottenuti nel 2016 – commenta Ken Xie, fondatore, chairman of the board e CEO di Fortinet -. Si tratta di partner che hanno mostrato impegno nel fornire le migliori soluzioni di cybersecurity e nel difendere i loro clienti da uno spettro di minacce sempre più avanzate. Vorrei inoltre estendere la mia gratitudine a tutti i nostri partner per la loro dedizione ed i risultati nel 2016. Lavorando assieme, abbiamo tutti contribuito in modo efficace a un futuro digitale più sicuro”.

Oltre a fare da teatro alla premiazione, Accelerate 2017 ha costituito un’opportunità per i partner e i clienti di ottenere informazioni sul Security Fabric di Fortinet, fornire feedback diretto ai responsabili dell’azienda, imparare a massimizzare i programmi di enablement della società, ottenere e condividere best practice con i migliori esperti del panorama mondiale della cybersecurity.