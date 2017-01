Exclusive Group acquisisce TechAccess

L’acquisizione del VAD olandese darà vita ad un forte potenziamento dell’offerta delle soluzioni di cybersecurity, wireless e datacenter

Exclusive Group, distributore di tecnologie e servizi a valore aggiunto (VAST), rafforza la sua presenza nel Benelux con l’acquisizione di TechAccess, VAD olandese con 150 dipendenti e sedi dislocate a Son e Amersfoort (Paesi Bassi) e Anversa (Belgio).

L’acquisizione va ad implementare la distribuzione di Fortinet in Olanda, estendendo una serie di relazioni diffuse in tutte le aree EMEA & APAC. Altre sinergie condivise includono Arista, Infoblox, Gemalto e Brocade, nonché l’impegno per offrire una differenziazione sul mercato attraverso la continua innovazione e servizi value-based.

“Abbiamo identificato TechAccess come un candidato forte per rafforzare la nostra presenza sul mercato del Benelux perché facesse da catalizzatore per un’ulteriore crescita in quest’area – spiega Olivier Breittmayer, CEO del Gruppo Exclusive -. Il Team è molto allineato al nostro modo di pensare e sono questi valori condivisi che agiranno come unica forza per i nostri rispettivi business. L’obiettivo di Exclusive di diventare un gruppo “VAST” a livello globale, ma con operatività locale, continua e si rafforza oggi con questo annuncio e l’aggiunta di Berry van Waayenburg e il suo Team”.

“Exclusive Group offre una visione convincente per il futuro della distribuzione a valore aggiunto e l’accesso a risorse globali che spingerà ancora più in alto le nostre ambizioni” commenta Berry van Waayenburg, Co-Founder e CEO di TechAccess, che ora diventa Country Manager di Exclusive Networks per l’Olanda, e riporta al direttore regionale del gruppo Benelux, Kris Van den Bergh. “Unendo le nostre forze si aumenta la reciproca rilevanza nei confronti di fornitori e partner, andando a fornire loro accesso a un mercato più ampio e a maggiori risorse per l’erogazione di servizi a valore aggiunto. Questi sono tempi entusiasmanti per tutti quelli che sono legati a TechAccess e per i business esistenti con Exclusive Networks, BigTec ed Exclusive Capital nel Benelux”.