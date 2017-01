Canon: nuovo proiettore, ottiche grandangolari e presenter

Arrivano sul mercato a gennaio mentre il presenter PR500-R e gli obiettivi LX-IL08WZ. Il proiettore XEED WUX6500 sarà invece disponibile da marzo

Canon arricchisce la sua gamma prodotti con tre novità: il proiettore XEED WUX6500, le ottiche grandangolari LX ed il presenter PR500-R.

Il nuovo proiettore XEED WUX6500 di Canon presenta una risoluzione WUXGA (1920×1200) offerta dal pannello LCOS e dalla tecnologia degli obiettivi Canon.

Le opzioni di connettività HDBaseT, HDMI e DVI-I, oltre alle funzionalità Network Multi-Projection, associate a funzioni di tecnologia Edge-Blending consentono di ottenere proiezioni in alta risoluzione su grandi superfici. Un plus del nuovo proiettore sono poi, senza dubbio, gli obiettivi, intercambiabili, che permettono di proiettare con facilità da differenti distanze e consentono un ottimo controllo della distorsione.

Tra le novità firmate Canon anche il presenter PR500-R, caratterizzato da un design ergonomico e innovativo. Il puntatore ‘double red’ laser con precisione di 635nm permette una maggiore visibilità in stanze e schermi luminosi, mentre i pulsanti tattili garantiscono un utilizzo intuitivo che non distrae l’utente dalla presentazione. Il nuovo PR500-R dispone inoltre di una chiave hardware rimovibile per connessioni veloci a PC e Mac e supporta nativamente Microsoft PowerPoint, Mac Keynote e Adobe Reader. I controlli includono next page, previous page, stardt/end slideshow e black screen. L’alimentazione è fornita da batterie AAA con la possibilità di utilizzare il presenter da una distanza di 20 metri.

Ultimo nato in casa Canon è infine lo zoom grandangolare LX-IL08WZ, progettato per migliorare le capacità di proiezione su distanze più corte. L’ottica è motorizzata e consente il controllo remoto della zoomata e della messa a fuoco. La lunghezza focale è di 15.73mm-23.59mm equivalente a uno zoom 1.5x.