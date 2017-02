TTG 1 FEBBRAIO: 105 buone pratiche di efficienza energetica Made in Italy

In questa puntata del TTG Schneider Electric e Kyoto Club presentano “105 Buone Pratiche di Efficienza Energetica Made in Italy”, Wildix racconta l’avventura americana con l’apertura della sua prima sede negli States e Yoroi fa il punto sulla sicurezza.

Per finire nuove funzionalità per Talend Data Fabric di Talend e HPE lancia Innovation Lab, un’iniziativa per essere sul territorio con i partner.