Gli armadi compatti da parete serie AE di Rittal disponibili sul catalogo di Conrad Business Supplies

I contenitori per applicazioni industriali offrono la massima flessibilità per facilitare il cablaggio durante l’installazione

Conrad Business Supplies ha annunciato la disponibilità in pronta consegna degli armadi compatti serie AE di Rittal per applicazioni industriali. Questi versatili contenitori con certificazione di qualità e grado di protezione IP66 e NEMA 4 offrono un’ampia superficie disponibile per le apparecchiature, una grande semplicità di installazione e un’elevata affidabilità per il passaggio dei cavi. Si tratta di armadi particolarmente adatti per essere utilizzati per la realizzazione di quadri elettrici e impianti industriali.

Gli armadietti compatti come il modello AE1380.500 hanno superfici in lamiera d’acciaio protetta con trattamento di fondo a immersione e verniciatura a polvere esterna, che garantisce un’ottima finitura superficiale e un’elevata resistenza alla corrosione. I contenitori vengono forniti con diversi accessori che facilitano l’installazione, come la piastra di montaggio con indicazioni per i tagli e la parete posteriore dotata di fori. Vengono forniti anche i supporti per il montaggio a parete, le guide per l’allestimento interno a profondità regolabile e i listelli forati della porta per facilitare il passaggio sicuro delle canaline portacavi dalla porta al contenitore.

Tutti i prodotti della serie AE sono approvati secondo le normative di qualità internazionali e hanno un grado di protezione IP66 secondo IEC 60 529 e NEMA 4.

“Gli armadietti compatti serie AE sono realizzati da uno dei marchi leader di mercato e non possono mancare all’interno di un’offerta dedicata ai professionisti”, afferma Peter Müller, Product Manager, Category Business Supplies di Conrad. “Il rapporto di stretta collaborazione che abbiamo con Rittal ci permette di offrire ai nostri clienti i prodotti di più recenti realizzati dall’azienda alle migliori condizioni.”