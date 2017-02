Swascan e Partner Data in partnership

Partner Data distribuirà in Italia Swascan, la suite in Cloud per l’analisi e il monitoraggio della vulnerabilità in rete

Swascan è la prima suite di IT Security Made in Italy, che ha recentemente attivato una partnership strategica con Partner Data, distributore italiano di prodotti per la sicurezza IT, protezione di software e sistemi di identificazione.

“La rete di Swascan si sta espandendo molto rapidamente e ciò ci rende davvero orgogliosi. La conoscenza del mercato, l’esperienza maturata e la grande professionalità rendono Partner Data il distributore ideale per le nostre soluzioni – ha commentato Raoul Chiesa, Co-Founder di Swascan – con l’aumento del fenomeno Cyber Crime cresce esponenzialmente la necessità di investire in soluzioni di Cyber Security e siamo sicuri di aver scelto il partner ideale per il raggiungimento di tale obiettivo”.

Intento condiviso da Maurizio Moroni, Responsabile della divisione Security di Partner Data, che aggiunge: “Siamo felici dell’accordo stretto con Swascan per la distribuzione in Italia delle soluzioni dell’azienda. Swascan è una realtà in cui crediamo molto e le cui soluzioni rispondono in maniera eccellente e professionale alle minacce alla sicurezza che molte aziende si trovano a dover affrontare al giorno d’oggi, mettendo così a rischio informazioni sensibili e il proprio know-how aziendale”.

Swascan offre una suite di servizi digitali, che consentono di analizzare la solidità del network, la conformità, la qualità e la sicurezza del codice sorgente, con l’obiettivo di prevenire la perdita di dati.

Tre le soluzioni Swascan distribuite in Italia da Partner Data:

Web Application Scan

L’applicazione è in grado di identificare più di 200 tipologie diverse di vulnerabilità delle applicazioni web, che potrebbero generare perdita o accessi indesiderati alla privacy dei dati.

Network Scan

L’applicazione consente di scansionare le reti e i dispositivi e suggerisce eventuali correzioni; analizza il livello di sicurezza del network e segnala aggiornamenti software necessari alla protezione dei dati dei sistemi largamente commercializzati.

Code Review

L’applicazione fornisce un’accurata analisi del codice sorgente, effettua test di potenziali vulnerabilità, individua lacune ed inefficienze e identifica le aree di intervento.

Swascan offre inoltre strumenti ausiliari come:

Report Tools

Tool che facilita l’attività di monitoraggio del rischio, offrendo una panoramica completa e dettagliata su inventario di rete, status e sicurezza.

Recovery Tools

Tool che permette di pianificare i vari livelli di sicurezza.