Buyers Lab premia Lexmark nel mercato healthcare

Lexmark ha ottenuto il riconoscimento per la sua offerta di dispositivi, soluzioni e servizi agli operatori del settore sanitario

Buyers Laboratory (BLI), laboratorio indipendente di test su document imaging, ha premiato Lexmark International con il premio PaceSetter 2017 nella categoria Group Practices in ambito Healthcare.

BLI PaceSetter è il primo award nel suo genere che riconosce i vendor che offrono i dispositivi, le soluzioni e i servizi più innovativi per gli operatori del settore sanitario. Il riconoscimento si basa sulle richieste di acquisto dei clienti in otto categorie: hardware, software, servizio/supporto, sicurezza, servizi professionali, leadership verticale, certificazioni di settore e valore/prezzo.

Secondo BLI, “Lexmark ha ottenuto buoni risultati nella analisi condotte sui poliambulatori, grazie alla sua eccellente linea di dispositivi multifunzione laser A4 e A3 e stampanti che coprono qualsiasi necessità che potrebbero avere studi medici, cliniche, o piccoli ospedali.” Infatti, Lexmark ha recentemente vinto l’award Color Printer/MFP Line of the Year 2017 di BLI.

BLI ha inoltre riconosciuto “le soluzioni document-centric sviluppate in modo specifico per i fornitori sanitari” di Lexmark, come l’applicazione Lexmark Downtime Reports, che utilizza i dispositivi multifunzione smart di Lexmark per fornire accesso in qualsiasi momento alle cartelle cliniche dei clienti, come anche a tabelle e report – anche nel caso di interruzioni di rete o blocco dei computer. In merito ai servizi, BLI ha commentato: “Lexmark impiega team di supporto pre e post vendita specifici per la sanità (in molti casi con componenti provenienti dal settore stesso) per gestire tutti gli aspetti di implementazione ed esecuzione delle soluzioni scelte dai clienti.”

I prodotti healthcare di Lexmark integrano contenuti digitali e fisici all’interno delle applicazioni sanitare chiave per aiutare i fornitori a prendere decisioni informate, abilitare la crescita, e risparmiare tempo e denaro.

“Cliniche, poliambulatori, studi medici, centri di cura e operatori sanitari di piccole e medie dimensioni devono mantenere gli stessi livelli di efficienza e sicurezza IT delle reti ospedaliere, generalmente senza poter contare su team IT di supporto per garantirne la funzionalità. Per questo, la scelta di un partner in grado di contribuire alla gestione è particolarmente importante,” ha dichiarato Jamie Bsales, Director, Office Workflow Solutions Analysis di BLI. “Il nostro studio ha dimostrato che Lexmark offre non solo l’hardware di document imaging adatto per tali ambienti, ma anche il software e le competenze per garantire che i clienti ottengano il massimo dalle soluzioni dopo la vendita.”

“Siamo onorati di ricevere l’award inaugurale BLI PaceSetter per il mercato sanitario,” ha affermato Brock Saladin, Lexmark Senior Vice President e Chief Revenue Officer. “Lexmark porta oltre 25 anni di esperienza e conoscenza approfondita per fornire soluzioni di stampa per il settore sanitario per le necessità IT più elevate del settore sanitario, aiutando a migliorare i risultati dei pazienti.”