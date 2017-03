Nominato un nuovo Direttore EMEA POS & Auto-Id per EET Europarts

Nuova strategia europea per EET Europarts nel mercato POS & Auto-ID con target ambiziosi da raggiungere entro il 2019

A cura dello Studio NeuroMarketing MORE MARKETING SRL – titolare@mmarketing.it

Le ultime acquisizioni nel corso dell’ultimo anno hanno consolidato la posizione di EET Europarts come distributore one-stop-shop nel settore POS & Auto-ID. L’azienda distribuisce un’ampia gamma dei più importanti marchi di questo settore. L’assortimento che EET Europarts propone comprende prodotti, attrezzature e sistemi per POS, AIDC, RFID e soluzioni mobili. La gamma di prodotti si rivolge a negozi al dettaglio e catene, al settore sanitario, magazzini, trasporti e logistica ed industria in generale.

“Siamo molto lieti di annunciare la nomina di Richard Gregoire come Direttore EMEA per l’area POS & Auto ID. Richard porta con sé una notevole esperienza in questo settore. Proviene da ScanSource Europe dove ha recentemente ricoperto la carica di VP Sales Europe POS and Barcoding Division. Sono felice di dargli il benvenuto in questo ruolo chiave in EET Europarts per consolidare, insieme, una continua crescita”, afferma John Thomas, CEO del Gruppo EET.

Richard Gregoire si unisce ad EET Europarts come un esperto in soluzioni di distribuzione e di vendita per i clienti in tutta l’area EMEA attraverso partner di canale. Ha 17 anni di esperienza nel B-to-B, un notevole background nello sviluppo e nell’attuazione di strategie di business, così come nella gestione di efficienti team di vendita.

“Sono molto impressionato dai risultati raggiunti da EET Europarts, all’interno del settore POS & Auto ID, nel corso degli ultimi 3 anni. Un’impressionante crescita strutturata e diverse acquisizioni sottolineano l’impegno della società a diventare uno dei principali distributori POS & Auto-ID in Europa “, afferma Richard Gregoire. E prosegue: “non vedo l’ora di essere a capo della forza vendita in EET Europarts. Siamo in grado di offrire ad installatori ed integratori un’ampia gamma di servizi completi a valore aggiunto, sotto forma di supporto e consulenza per la progettazione, gestione dei progetti ed approvvigionamento. Questo è esattamente quanto il professionista ci ha sempre chiesto e continua a ricercare”.