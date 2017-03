Europris sceglie JDA per i suoi 240 punti vendita

Il discount norvegese amplia l’investimento nelle soluzioni JDA Category Management implementando JDA Floor Planning e JDA Category Knowledge Base per ottimizzare la pianificazione e i layout dei propri negozi

JDA Software Group è stata scelta dalla catena di discount norvegese Europris, che conta su oltre 240 punti vendita, con l’obiettivo di creare uno store repository centrale per i planogrammi e i layout di tutti i punti vendita.

Europris, con sede a Fredrikstad e oltre 2.500 dipendenti, propone un’offerta variegate che include generi alimentari, hardware, articoli da regalo e decorativi, stoviglie, tessuti e molto altro. Le nuove soluzioni implementate sono JDA Floor Planning e JDA Category Knowledge Base.

“Utilizzavamo JDA Space Planning già dal 2014 e avevamo la necessità di estendere la nostra implementazione con JDA Floor Planning per disporre di una panoramica completa sui planogrammi dei nostri negozi e sui layout in-store – afferma Fredrik Wessel, Space Manager di Europris -. JDA è stata una scelta naturale per ampliare il deployment e non vediamo l’ora di disporre delle nuove funzionalità per rinnovare più frequentemente i layout, soprattutto a livello stagionale, ottenendo una macro panoramica delle performance del negozio, così da adattare più velocemente la nostra offerta all’era del “Me Commerce” del consumatore moderno”.

Oltre a creare planogrammi più accurati per i propri negozi, JDA Category Knowledge Base fungerà da repository dei dati per gestire tutto il volume di informazioni proveniente dai diversi punti vendita Europris, contribuendo a migliorare il decision making dei planner nella creazione di planogrammi e layout dei negozi. Questo consentirà inoltre di automatizzare l’integrazione dei dati e connettere i processi della creazione dei planogrammi con quelli della pianificazione degli spazi nei negozi.

“Con l’evoluzione del ruolo del punto vendita, gli assortimenti e i layout devono essere rinnovati più frequentemente e, a causa di una maggiore stagionalità, è diventato sempre più rilevante disporre di un processo di controllo efficiente del micro e macro spazio. Allo stesso tempo, la produttività dello spazio e i layout del negozio devono essere gestiti e ottimizzati a un livello più specifico. Siamo lieti di supportare Europris nell’ampliamento dell’implementazione di JDA con l’obiettivo di centralizzare la pianificazione degli spazi dei propri 240 negozi” ha dichiarato Franck Lheureux, Regional Vice President, Sales, EMEA, JDA.