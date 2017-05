Cresce sulla nuvola il business di Xopero in Italia

Il vendor specializzato in soluzioni di backup e disaster recovery festeggia il suo primo anniversario in Italia e cerca Var e Service Provider per spingere sull’offerta Cloud

Presente in Italia ormai da un anno, Xopero, azienda polacca specializzata nella produzione e nella diffusione di soluzioni per il backup intende fare del Bel Paese il centro nevralgico di una vasta rete commerciale.

Obiettivo: rendere il marchio leader in Europa per quanto riguarda l’offerta di strumenti professionali per il backup completo dei dati critici aziendali.

Con un portfolio prodotti che non teme concorrenti nel settore e che annovera soluzioni altamente scalabili dedicate alle appliance di backup, alle infrastrutture per il disaster recovery e la business continuity e al cloud backup, i target preferiti da Xopero sono attualmente rappresentati dalle piccole e medie imprese, dalla Pubblica Amministrazione, dalle Telco e dai settori verticali del Finance e dell’Education. Clienti differenti, cui corrispondono esigenze gestionali altrettanto diversificate che spaziano dal ripristino dei file e delle cartelle al monitoraggio dei percorsi di rete e degli ambienti virtuali.

Tre prodotti di punta per il mercato italiano



La varietà di applicazioni e di usi che ne deriva e che sottolinea il valore strategico del backup nella gestione moderna ed efficace degli asset It, può trovare oggi un fruttuoso e remunerativo punto di incontro nella nuvola del cloud. Ne è convinta Xopero, che intende sviluppare nei prossimi mesi un’offerta dedicata per l’Italia, costruita attorno ai tre prodotti di punta del proprio portfolio. Si tratta di Xopero Qnap Appliance, Xopero Backup&Restore e Xopero Cloud. La prima è una soluzione di backup onsite semplice, economica e centralizzata che ha l’unicità di installarsi direttamente a bordo dei device di QNAP. A sua volta, Xopero Backup&Restore si rifà specificamente per gli ambienti Windows, mentre Xopero Cloud è una piattaforma di backup in modalità cloud e a gestione centralizzata. Disponibile nelle versioni Personal, Endpoint, Endpoint&Server, quest’ultima promette prezzi più competitivi e tagli più scalabili rispetto alla concorrenza.

AAA: Var e Service provider cercansi



La proposta tecnica esibita non potrà prescindere della partecipazione alle operazioni di espansione commerciale del canale indiretto.

Dopo le partnership siglate con i distributori nazionali Brevi, S-MART Distribuzione e Allnet.Italia, Xopero è, infatti, pronta a sviluppare una politica di marketing pervasiva e strutturata, con l’obiettivo specifico di dare vita a una rete qualificata di partner incaricata dell’assistenza e della cura personalizzata al cliente.

Come dichiarato da Nicola Marotta, country manager di Xopero: «L’Italia rappresenta per noi un mercato ad altissimo potenziale, non soltanto per il numero e la vasta tipologia dei clienti presenti, che rappresentano lo zoccolo duro della nostra utenza, ma anche per l’incidenza che il Paese ha in termini strategici, come base da cui organizzare una diffusione capillare del marchio in Europa. In particolare, contiamo molto sul valore aggiunto che i partner sapranno dare a Xopero Cloud, che affida appunto al Var o al Service Provider, attraverso lo strumento centralizzato e remoto di Management Center, la gestione degli account clienti su cui eseguire il backup degli ambienti fisici o virtuali».