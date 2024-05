CloudHealth è disponibile su ArrowSphere Cloud

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha comunicato che Broadcom ha selezionato l’azienda come unico distributore per la gamma di prodotti CloudHealth di VMware. La soluzione CloudHealth è pensata per aiutare le aziende a semplificare la gestione finanziaria e le operazioni (FinOps) in modo efficace negli ambienti multi-cloud.

CloudHealth: anche la fruizione sarà semplificata

Arrow garantirà le attività di vendita, marketing e supporto tecnico per CloudHealth e migliorerà la user experience grazie a funzionalità di fruizione semplificate, conoscenze specialistiche e assistenza personalizzata. Di conseguenza, i partner e i clienti riceveranno il massimo valore dai loro investimenti nella piattaforma, mentre Broadcom continuerà a impegnarsi nell’innovazione della soluzione.

Non è prevista alcuna sospensione del servizio per CloudHealth

CloudHealth sarà disponibile attraverso il marketplace ArrowSphere Cloud a partire dal 6 maggio. L’offerta SaaS è l’ultima novità nel portfolio di servizi cloud di Arrow, in rapida crescita, realizzato per offrire alle imprese di tutte le dimensioni maggiore flessibilità, scalabilità ed economicità nella gestione e nell’ottimizzazione del proprio business in cloud.

Non è prevista alcuna sospensione del servizio, anche per i clienti che utilizzano CloudHealth attraverso il marketplace AWS. I partner e i clienti che attualmente si avvalgono dell’offerta CloudHealth possono trovare qui maggiori informazioni su come gestire le loro attività con Arrow senza subire interruzioni.

Dichiarazioni

“Arrow è entusiasta di consolidare la propria relazione strategica con Broadcom diventando il distributore esclusivo dell’offerta CloudHealth”, ha dichiarato Eric Nowak, President of global enterprise computing solutions di Arrow. “La nostra profonda conoscenza del portfolio tecnologico di Broadcom e VMware e l’esperienza maturata nei servizi di distribuzione e gestione del cloud contribuiranno a garantire una transizione lineare per i partner e i clienti che si avvalgono dell’offerta CloudHealth. Siamo orgogliosi dell’opportunità di poterli aiutare a continuare a far sviluppare le loro attività e a beneficiare dei vantaggi addizionali che derivano dalla collaborazione con Arrow”.

“La straordinaria familiarità di Arrow con le tecnologie as-a-service, l’innovazione e la flessibilità nella ricerca di nuovi modelli di business giocano un ruolo centrale nel supportarci a perseguire le nostre strategie globali di go-to-market”, afferma Cynthia Loyd, Vice President of global partner and commercial sales di Broadcom. “Arrow ha il potenziale, l’eccellenza operativa e le competenze necessarie per rendere CloudHealth disponibile a un maggior numero di aziende in un mercato più ampio, creando al contempo un valore aggiunto per coloro che già utilizzano la nostra soluzione”.