Race for the Cure 2017: Eset in corsa contro il tumore al seno

I dipendenti della società italiana di antivirus hanno partecipato alla Race for the Cure organizzato a Roma da Komen Italia

Eset Italia è scesa al fianco della Race for the Cure 2017 per la lotta ai tumori al seno.

In occasione dell’evento sportivo nato nel 2000 e organizzato da Susan G. Komen Italia, i dipendenti della società specializzata in software antivirus hanno indossato la maglia dell’evento realizzato per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prevenzione dei tumori del seno e hanno partecipato alla corsa stracittadina che si è tenuta al Circo Massimo di Roma.

Con questo contributo piccolo ma concreto, ESET Italia si affianca alle aziende, alle Istituzioni, ai testimonial e alle numerose “Donne in Rosa” che, avendo vissuto l’esperienza di un tumore del seno, lo hanno affrontato e superato.

ESET Italia, da sempre in prima linea nell’impegno sociale e nel coinvolgimento in iniziative di solidarietà, ha scelto di sostenere quest’anno la lotta ai tumori del seno poiché rappresenta una causa di grande rilevanza sociale che coinvolge direttamente o indirettamente moltissime persone e perché crede fortemente nell’importanza della prevenzione e della ricerca in ogni campo, da quello della sicurezza informatica in cui opera ESET a quello ben più importante della salute e della lotta ai tumori.