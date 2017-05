Salute accessibile con le tecnologie digitali di Exprivia

Il 2 giugno, al Festival dell’Economia di Trento 2017, Exprivia parlerà della tecnologie digitali che rendono la salute accessibile

In occasione del Festival dell’Economia di Trento 2017, che si terrà dal 1 al 4 giugno, Exprivia parlerà di “La salute accessibile con le tecnologie digitali” in un incontro ad hoc organizzato il 2 giugno alle ore 19 presso il Palazzo della Regione.

Sarà l’occasione per interrogarsi sul ruolo delle tecnologie digitali per assicurare e rendere accessibili i servizi sanitari e rispondere a un crescente bisogno di cure in grado di mettere al centro il paziente, ma anche di chiedersi come medici e operatori interagiscono con le nuove tecnologie e come si comportano le regioni nella gestione e nell’erogazione dei servizi in un’ottica di accessibilità e di uguaglianza.

Promosso da Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento e Università degli studi di Trento, e progettato dagli Editori Laterza, il Festival dell’Economia di Trento rappresenta, infatti, un momento in cui economisti, scienziati ed esperti provenienti da ogni parte del mondo si confrontano sui grandi temi dell’economia e dell’impatto che questi hanno sulla società.

Per ulteriori informazioni sull’evento organizzato da Exprivia, cliccate QUI.