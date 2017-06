Nuove telecamere Ip per la videosorveglianza di Honeywell

Con l’ampliamento della serie equIP, cresce l’offerta Honeywell di telecamere Ip con immagini in ultra HD 4K e video panoramico per gli edifici connessi

Honeywell ha annunciato l’ampliamento della serie equIP con la quale la divisione Honeywell Home and Building Technologies propone telecamere IP sicure con immagini in ultra HD 4K e video panoramico a 360 gradi.

Pensate per i professionisti della sicurezza alla ricerca di soluzioni più semplici per edifici connessi, le ultime nate nella serie equIP sono progettate per offrire un’elevata qualità delle immagini in ambienti a bassissima illuminazione.

Caratterizzate da un design semplice e unificato, le nuove telecamere offrono facile installazione, semplice utilizzo e manutenzione e integrazione con altre soluzioni per edifici connessi.

Basti pensare che, durante l’installazione, sono disponibili quindici lingue differenti ed è necessaria la presenza di una sola persona per montare le telecamere. La gamma può riutilizzare pali, angoli, pendenti o staffe a parete già esistenti per far risparmiare agli installatori e ai propri clienti tempo e denaro. Se le telecamere vengono installate con MAXPRO di Honeywell, la configurazione risulta ancora più semplice in quanto tutte le unità vengono rilevate automaticamente da MAXPRO durante un unico processo di installazione.

Bassi costi di archiviazione, alta reattività della sorveglianza

Le nuove telecamere equIP sono dotate di una tecnologia all’avanguardia in grado di offrire altissima risoluzione, ottimizzazione della larghezza di banda e analisi video integrate. Grazie all’uso della tecnologia con codec H.265, le telecamere riducono i costi di archiviazione delle videoregistrazioni senza influire sulla qualità dell’immagine e offrono un miglior utilizzo della larghezza di banda. Il software per l’analisi video Honeywell Xtralis IntrusionTrace migliora l’accuratezza e la reattività della sorveglianza aiutando gli utenti a limitare l’interruzione dell’attività.

Le telecamere possono essere facilmente integrate con altre soluzioni dell’ecosistema Honeywell per creare un’unica piattaforma Ip per il monitoraggio e il controllo di aziende e infrastrutture critiche, edifici industriali, aziende di utility, realtà che operano nel settore dell’energia e dell’istruzione, enti governativi e banche.