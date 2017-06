Nokia debutta nel mercato del Digital Health

Il vendor finlandese entra nel mercato del Digital Health con una gamma di prodotti per motivare le persone a tenere sotto controllo la propria salute

Sono già disponibili presso i principali rivenditori in tutto il mondo i nuovi dispositivi messi a punto da Nokia e dedicati al Digital Health.

Un vero e proprio debutto per il produttore finlandese che ha annunciato una bilancia IMC Wi-Fi connessa, un misuratore di pressione sanguigna e l’innovativa applicazione Health Mate per un controllo della salute a 360 gradi. Il tutto dando vita alla più ampia e completa linea di prodotti connessi di elettronica di consumo per il monitoraggio della salute.

Con il completamento dell’acquisizione delle soluzioni dell’azienda Withings, sotto il marchio Nokia, tutti gli activity tracker, le bilance, i dispositivi medici e quelli dedicati alla casa saranno da ora in vendita nelle più importanti catene di distribuzione e online in tutto il mondo, tra cui Amazon, Euronics (nei negozi d’insegna Dimo e Butali), Trony (insegna Elettrocasa), Gruppo SME (insegna Ires), MedComputer ed R-Store e, a breve, anche negli Apple Store.

«Nokia sta realmente mettendo in atto la missione di allargare le possibilità dell’uso delle tecnologie da parte delle persone con l’integrazione delle soluzioni Digital Health nel nostro brand consumer a livello globale” afferma Brad Rodrigues, Presidente ad interim di Nokia Technologies. “Ci stiamo impegnando nella creazione di una bella linea di prodotti che si adattano perfettamente allo stile di vita delle persone, offrendo soluzioni intelligenti che consentano agli utenti di tenere sotto controllo la propria salute e di concentrarsi sulla prevenzione al fine di ottenere una migliore qualità della vita”.

La linea di prodotti Nokia Health offre convenienza, scelta e accessibilità per ogni stile di vita. Da coloro che desiderano una trasformazione senza un drastico cambiamento delle abitudini a quelli che cercano di mantenere uno stile di vita più sano, con i prodotti di Nokia i consumatori potranno avere un’ampia gamma di risposte alle loro esigenze.

I nuovi prodotti, che comprendono Nokia Body, una bilancia Wi-Fi connessa che calcola l’Indice di Massa Corporea (IMC) e Nokia BPM+, un misuratore della pressione sanguigna compatto con una fascia flessibile, allargano ulteriormente la varietà dei dispositivi disponibili. Inoltre, l’app Health Mate, il fulcro dell’intero sistema Digital Health, è stata completamente rinnovata per offrire agli utenti una visione a 360 gradi del loro benessere.

“Con l’ampia gamma di prodotti facilmente utilizzabili e comprensibili, gli utenti ricevono l’equivalente di un check-up quotidiano del loro generale stato di salute e benessere” afferma Cedric Hutchings, Vice Presidente Digital Health di Nokia Technologies. “Il nuovo lancio consente di mettere a disposizione l’accessibilità dei nostri prodotti a un più vasto numero di utenti e di rispondere a un’estesa quantità di esigenze, assicurando alle famiglie l’esperienza personalizzata di cui hanno bisogno per vivere insieme una vita più sana”.

Grazie alle partnership con alcune delle più rinomate istituzioni mondiali di ricerca medica e di sperimentazioni cliniche, tra cui l’Università di Pensilvenia, Mayo Clinic, American Medical Group Association, Stanford MedX e Ochsner Health System, Nokia si impegna a collaborare con i leader del settore medico per avere un impatto positivo sulla salute sociale in tutto il mondo.

La rinnovata applicazione Health Mate offre soluzioni di allenamento personalizzate. L’app Health Mate è al centro del Digital Health perché raccoglie i dati di ogni dispositivo per fornire approfondimenti relativi all’andamento del peso, dell’attività, del sonno e della pressione sanguigna. Le caratteristiche principali includono:

Strumenti per visualizzare i progressi per raggiungere gli obiettivi e portare a risultati più efficaci.

per visualizzare i progressi per raggiungere gli obiettivi e portare a risultati più efficaci. Programmi di allenamento personalizzati per aiutare gli utenti a raggiungere gli obiettivi per il benessere, basati sulla loro salute personale e le loro esigenze.

di allenamento personalizzati per aiutare gli utenti a raggiungere gli obiettivi per il benessere, basati sulla loro salute personale e le loro esigenze. I programmi approvati dai professionisti del campo medico, impegnano gli utenti per 8 settimane con contenuti su misura e raccomandazioni che si adattano ai progressi dell’individuo nel tempo.

e raccomandazioni che si adattano ai progressi dell’individuo nel tempo. 5 programmi sono già disponibili su Health Mate per aumentare il sonno, per tenere sotto controllo il peso e la massa grassa, la pressione sanguigna, per gestire l’aumento del peso in gravidanza e per diventare più attivi. (Better Body, Healthier Heart, Pregnancy Tracker, Sleep Better and Get More Active).

La nuova app Health Mate è disponibile sia per il sistema operativo iOS che Android.

Nokia Body

La bilancia connessa Body rende il controllo del peso facile ed economico. Grazie al suo prezzo accessibile è in linea con la gamma di bilance Nokia, tra cui Body+ e Body Cardio. Body offre una gestione intelligente del peso per tutta la famiglia e fornisce misurazioni accurate tramite la tecnologia Position Control, un rilevatore di posizione corporea brevettato. Il dispositivo include:

Schermo dell’andamento del peso: vedere i progressi durate ogni misurazione per rimanere motivati

IMC Insight: accesso al trend IMC e ai dati di analisi nel corso del tempo per sapere immediatamente se si è sulla strada giusta per raggiungere gli obiettivi.

Sincronizzazione automatica del Wi-Fi: riconosce fino a 8 utenti con sincronizzazione indipendente

Allenamento personalizzato: con Health Mate è possibile personalizzare i propri obiettivi all’interno dell’app e tenere traccia delle attività e dell’assunzione di cibo.

Tracciabilità nutrizionale: monitoraggio alimentare con MyFitnessPal

Body è già disponibile su health.nokia.com, Amazon e nelle più importanti catene di distribuzione. A breve sarà in vendita anche negli Apple Store.

Il prezzo al pubblico ufficiale è di 59.95 euro.

Nokia BPM+ monitora la pressione sanguigna durante il movimento

Dotata di una fascia flessibile, BPM+ è il nuovo e compatto misuratore di pressione sanguigna di Nokia, che permette agli utenti di tenere sotto controllo questo parametro in modo facile e più confortevole, quando si è a casa o mentre si viaggia. BPM + misura la pressione sanguigna sistolica e diastolica e la frequenza cardiaca.

Approvato dalla FDA e certificato CE, BPM + assicura un preciso monitoraggio della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca nel tempo e può condividere i dati con i medici di fiducia degli utenti per prevenire, gestire e controllare l’efficacia del trattamento di patologie, come per esempio l’ipertensione.

BPM+ è già disponibile su health.nokia.com, Amazon e nelle più importanti catene di distribuzione. A breve sarà in vendita anche negli Apple Store.

Il prezzo al pubblico ufficiale è di 129.95 euro.

Body and BPM+ entrano a far parte della linea di prodotti Digital Health di Nokia

La gamma di dispositivi sanitari connessi di Nokia, inclusi bilance connesse, activity tracker e dispositivi di monitoraggio del sonno, misuratori di pressione sanguigna e altre tecnologie, si unisce ai sensori di nuova generazione tra prodotti belli e di alta qualità, progettati con design che mette al centro la persona.

Bilance connesse: Body Cardio, la più avanzata bilancia connessa che offre il monitoraggio della frequenza cardiaca e la tecnologia Pulse Wave per controllare la salute del cuore; Body+, bilancia Wi-Fi per tenere sotto controllo la composizione corporea.

Activity tracker e misuratori di sonno: Steel, uno smartwatch per monitorare sonno e attività fisica; Go, un misuratore portatile dell’ attività fisica e del sonno.

Misuratore di pressione sanguigna: dispositivo approvato dalla FDA e certificato CE

Altre tecnologie: Home, una videocamera per misurare la qualità dell’aria; Thermo, un monitor Wi-Fi e Bluetooth connesso per il controllo facile e veloce della temperatura corporea.

Tutti i prodotti sono già disponibili online su health.nokia.com e in punti vendita selezionati quali Amazon e nelle principali catene di distribuzione. A breve saranno in vendita anche negli Apple Store e su Apple.com