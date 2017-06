Nuove linee ThinkSystem e ThinkAgile per l’Intelligence Revolution di Lenovo

Al Tech World Transform di New York, Lenovo ha annunciato il più completo portafoglio di soluzioni per il datacenter della sua storia e ulteriori novità in ambito pc

In occasione del Tech World Transform di New York, nel 25esimo anno di vita dei pluripremiati prodotti Think e server x86, Lenovo ha presentato il più ricco e completo portafoglio di soluzioni in ambito server, storage, networking, software e servizi per datacenter, denominate oggi con nuove linee di brand ThinkSystem e ThinkAgile e destinate a innalzare ulteriormente la posizione di vertice già conquistata nella customer satisfaction e reliability.

Il più completo portafoglio di soluzioni per il datacenter nella storia di Lenovo

La nuova gamma completa per il datacenter presentata da Lenovo permette di sfruttare al meglio la “intelligence revolution” e creare solide fondamenta tecnologiche in grado di supportare il potenziale trasformativo di strumenti quali data analytics, High Performance Computing, cloud ibridi, intelligenza artificiale e learning machine.

Come dichiarato da Kirk Skaugen, Presidente di Lenovo Data Center Group: «Le nuove linee di brand ThinkSystem e ThinkAgile rappresentano un importante passo avanti nell’impegno di Lenovo a favore dell’esperienza dei clienti nell’ambito datacenter».

Il “Future-Defined” datacenter di Lenovo

In tal senso, Lenovo, che quest’anno festeggia 25 anni di qualità, performance e affidabilità all’insegna del brand Think, e le soluzioni Lenovo ThinkSystem e ThinkAgile per il datacenter mettono a disposizione delle aziende risorse fluide capaci di adattarsi all’evoluzione e alle necessità del business.



Secondo una recente ricerca condotta da IDC, che ha intervistato i CIO e i principali leader della tecnologia, il 72% delle aziende ritiene che le principali motivazioni che portano alle decisioni sulle infrastrutture It siano la trasformazione digitale e la crescita del business. Negli ultimi tre anni il cloud ibrido è maturato significativamente mentre le architetture di tipo software-defined e le infrastrutture convergenti hanno stravolto lo status quo dell’It nelle grandi aziende. Per rispondere a questi cambiamenti, i clienti devono affrontare l’evoluzione delle loro strategie infrastrutturali e valutare come sfruttarle al meglio per le esigenze attuali e future.

Il nuovo portfolio ThinkSystem completamente riprogettato, basato su processori Intel Xeon Scalable, riunisce i più alti standard del settore sotto un nuovo brand unificato che copre i sistemi server, lo storage e il networking. ThinkAgile è un portfolio completamente nuovo di soluzioni software-defined basate sulle piattaforme Lenovo ThinkSystem e che si adatta ai cambiamenti delle esigenze del reparto It riducendone al contempo la complessità e i costi ed eliminando le barriere presenti nell’It tradizionale. Ancora più efficaci insieme, ThinkSystem e ThinkAgile consentono ai clienti di costruire le fondamenta per progettare un data center future-defined con:

Semplicità . La nuova gamma di server e soluzioni di storage e networking ThinkSystem permette ai clienti di razionalizzare l’uso delle infrastrutture It; questo consente di migliorare i livelli di servizio nelle operazioni di datacenter che risultano direttamente associate alla crescita del business. I clienti non devono essere costretti a scegliere tra determinate tecnologie per timore di restare vincolati a un particolare fornitore o di non poter scalare la tecnologia in funzione dei mutamenti del flusso di lavoro. Il portfolio ThinkSystem è progettato per funzionare in modo trasparente rispettando gli investimenti già effettuati dalle aziende, senza necessità di dover rivoluzionare l’architettura del proprio datacenter.

Lenovo, impegnata a sostenere i propri clienti nel far fronte alle esigenze in continuo cambiamento, ha annunciato la consegna del supercomputer BSC “MareNostrum 4” al Barcelona Supercomputing Center, di cui abbiamo già scritto QUI.

Nuovi modelli e soluzioni pc per il lavoro in ufficio

Attenta a promuovere la trasformazione attraverso un computing personalizzato, Lenovo ha, inoltre, il modello ThinkStation P320 Tiny, che offre un formato “da 1 litro” e le certificazioni ISV per garantire che le applicazioni più critiche per i clienti funzionino in modo affidabile. Facile da configurare e compatibile con gli accessori Lenovo ThinkCentre Tiny, ThinkStation P320 Tiny può contare sulla potenza dei più recenti processori Intel Core i e sulle schede video NVIDIA Quadro.

Pc as a Service semplifica le procedure relative ai pc

A sua volta, la proposta Lenovo Pc as a Service mette a disposizione un modello totalmente gestito fornito in abbonamento con un costo fisso mensile che racchiude hardware e software in un’unica soluzione. Progettato per eliminare il problema di acquistare, installare e gestire asset informatici, PCaaS aumenta l’efficienza del ciclo di vita dei prodotti e riduce il costo totale di possesso.

Se da un lato le nuove generazioni di esperti danno, infatti, priorità alla flessibilità dei dispositivi e alla mobility, dall’altro le aziende stanno adattando le modalità con le quali gestiscono la tecnologia destinata ai luoghi di lavoro. La transizione verso l’It Agile, il modello Choose Your Own Device e la sinergia multi-dispositivo sta delineando il futuro all’insegna del computing personalizzato. PCaaS risponde a questo cambiamento semplificando tutti i processi di finanziamento, deployment, gestione e ritiro degli asset informatici pacchettizzandoli all’interno di un’unica soluzione configurabile che prevede un costo fisso mensile. Le aziende possono scegliere tablet, laptop, desktop, workstation o software e servizi offrendo agli utenti finali una maggiore selezione di dispositivi e garantendo che l’investimento cresca insieme al business.