RS Components è Silver Partner della European Maker Faire 2017

Appuntamento dall’1 al 3 dicembre a Roma per maker, progettisti e patiti di tecnologia

RS Components (RS), distributore globale di prodotti di elettronica e manutenzione, sarà Silver Partner dell’Edizione Europea della Maker Faire 2017, che si terrà presso la Fiera di Roma da venerdì 1 a sabato 3 dicembre 2017.

RS sarà presente in fiera con DesignSpark, la propria community per progettisti, maker, hobbisti e studenti. Ciò comprenderà anche una selezione dei più importanti progetti della community e verrà dimostrato come i maker di tutte le età e capacità sono in grado di utilizzare i software, gli strumenti e le risorse gratuiti di DesignSpark. Presso lo stand C11 nel Padiglione 7 saranno presenti anche i prodotti a marchio RS Pro e Pi Top.

La fiera dei maker da 11 anni attira i patiti di tecnologia

La Maker Faire è una vera e propria celebrazione del movimento dei maker e attira non solo maker e progettisti ma anche studenti, hobbisti e patiti di tecnologia, senza dimenticare le famiglie e persone di tutte le età. Grazie all’introduzione di idee provenienti dal regno della scienza, della fantascienza, dalla tecnologia, intrattenimento e business, la manifestazione richiama anche curiosi che desiderano vedere invenzioni creative e innovative dalla stampa 3D ai dispositivi indossabili, droni, robot e digital manufacturing.

La prima edizione della Maker Faire si è tenuta nel 2006 nell’area della Baia di San Francisco, ed è nata come un progetto creato dai redattori di ‘Make: magazine’, una rivista statunitense che tratta argomenti come progetti fai da te basati sull’elettronica, informatica e robotica, ma anche lavorazione del metallo e del legno. Sin da allora la Maker Faire è cresciuta fino a diventare un network a livello mondiale sia di eventi a marchio Maker Faire che di manifestazioni organizzate da enti esterni. L’edizione di Roma del 2016 ha ospitato 600 progetti innovativi e più di 110.000 visitatori, rendendola la manifestazione più grande dopo quella di San Francisco e di New York.

Il commento

“Siamo molto fieri di essere partner silver della più importante edizione della Maker Faire in Europa – ha affermato Mike Bray, VP di DesignSpark in RS -. Il sostegno e il coinvolgimento di maker e creatori innovativi da tutto il mondo, e il supporto a eventi di apprendimento STEM (Science, Technology, Engineering, Math), sono gli elementi chiave della missione di RS per aiutare a portare l’ispirazione ai progettisti e agli inventori di domani”.