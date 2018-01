HP rivoluziona il mercato della carta da parati

In occasione della fiera internazionale Heimtextil, di scena a Francoforte fino al 12 gennaio, la società ha presentato HP Indigo Wallpaper

La peculiarità che la caratterizza è la capacità di consentire ai produttori di carta da parati di passare dalla produzione analogica a un processo di stampa digitale a colori con qualità rotocalcografica e vantaggi della stampa on-demand, come la stampa su richiesta, il time-to-market più rapido e la riduzione degli scarti.

Non solo.

La presentazione da parte di HP di una nuova collezione di elementi di interior design realizzati con la stampa digitale, attraverso una serie di ambienti curati da designer, ciascuno con una funzione specifica racconta una storia che prende vita grazie alle tecnologie di stampa per elementi decorativi HP Latex e HP Indigo.

Nello specifico, il design di ogni spazio fa riferimento a tematiche di attualità come l’invecchiamento, la sostenibilità, il riscaldamento globale e le specie in via di estinzione all’interno di diverse ambientazioni, come un soggiorno, una camera da letto, un bagno, una cucina e uno studio dentistico.

L’idea che si vuole fornire è la consapevolezza di come sia possibile dare vita a qualsiasi idea, in qualunque formato, ovunque: dai rivestimenti per le pareti ai pavimenti stampati, dalla tappezzeria all’arredamento, fornendo ai designer opportunità senza precedenti.

Grazie al lancio di HP Indigo Wallpaper è, infatti, possibile produrre stampe illimitate a 1.515 m2 all’ora con una larghezza di 74 cm.

Il sistema HP Indigo 20000 è programmato in modo digitale per la stampa senza bordi, caratteristica che lo rende ideale per i design con schemi ripetitivi, come carta da parati e altre applicazioni. Le carte da parati per la stampa sono disponibili per i clienti HP tramite produttori quali Felix Schoeller e Van Merksteijn.

HP, inoltre, ha di recente annunciato una nuova gamma di tessuti durevoli certificati per le stampanti HP Latex, che consentono di produrre stampe su materiali tessili per usi pubblicitari e applicazioni per l’arredamento d’interni, combinando la robustezza e una qualità di stampa con i vantaggi della tecnologia HP Latex a base d’acqua.

A loro volta, gli inchiostri HP Latex water-based hanno anche ricevuto la certificazione ECO PASSPORT da Oeko-Tex per le applicazioni tessili. I principali vantaggi della tecnologia di stampa Latex sono la qualità di stampa e i vantaggi per la sostenibilità.