BREVI: 2017 di crescita

Incremento del fatturato (+7%), nuovi accordi di distribuzione e leadership nel segmento cash&carry

2017 in crescita per Brevi, distributore IT bergamasco che ha raggiunto quota 170 milioni di euro, segnando un +7% rispetto al corrispondente dell’anno precedente.

In particolare, Brevi si è confermato leader nel segmento cash&carry: una modalità distributiva che fa parte del DNA dell’azienda e ne rappresenta il fulcro del modello di business, sviluppata attraverso una rete di 28 store distribuiti sul territorio, oggi la Numero 1 in Italia per numero di punti vendita e copertura territoriale

Attraverso questo network di cash&carry, Brevi rifornisce una media di 850 clienti al giorno, per un totale di circa 13.000 rivenditori su base annua.

Dal punto di vista qualitativo, la presenza sul territorio, il servizio fornito in loco e la relazione quotidiana hanno confermato la qualità del rapporto che Brevi ha con la propria clientela: una conoscenza e una fiducia guadagnate in anni di collaborazione e che sono alla base del modo di fare business, dove la persona viene sempre e comunque al primo posto. Non a caso Brevi si è aggiudicato per il terzo anno consecutivo il titolo di “Distributore dell’Anno” nel sondaggio “Channel Watch” di CONTEXT, ottenendo ancora una volta il maggior numero di preferenze da parte dei votanti. E per le stesse ragioni, il punto vendita di Bergamo per il terzo anno di fila è stato votato “Cash&carry dell’Anno” agli Italian Channel Awards, i classici Oscar di settore, ed è tuttora in lizza per confermarsi una quarta volta.

La crescita di Brevi si è registrata anche sul fronte commerciale: nel 2017 ha stretto importanti accordi di partnership, in particolare diventando Distributore Diretto di Lenovo e Microsoft – per la gamma Windows OEM. Vendor di primo piano a livello mondiale e che hanno scelto Brevi per espandere il proprio mercato in Italia, aprendo al Distributore orobico nuovi, importanti orizzonti di business.

L’analisi del fatturato 2017 conferma il notebook e – più in generale l’area mobile – come categoria principale in termini di volumi di vendita (circa il 24% del totale, in significativa crescita rispetto all’anno prima); con la Responsabile di questa Divisione – Nicoletta Chiminello – vincitrice dell’Oscar di Account Manager dell’anno ai Channel Awards. Crescono anche storage, software e – seppur in maniera più contenuta – monitor e stampanti; stabili networking e componentistica, in lieve calo il segmento desktop.

In termini di canali distributivi, anche nel 2017 Brevi Spa si è focalizzato sul Canale IT “tradizionale”, che ha confermato vivacità e dinamismo, nonostante le difficoltà del mercato.

La rete cash&carry continua a rappresentare il focus del modello-Brevi e quindi ad essere oggetto di forti investimenti, sia dal punto di vista commerciale che in termini di struttura: nel 2017 i punti vendita di Ancona e Settimo Torinese sono stati trasferiti in nuove sedi, più moderne, capienti e funzionali, mentre importanti attività di restyling sono state effettuate a Genova e Vicenza.

Cash&carry che sono stati anche teatro delle attività di formazione della Brevi Academy: più di 70 fra corsi, workshop e training organizzati nelle Aule Corsi di cui ormai tutti i punti vendita sono attrezzati e che mirano a supportare il business della clientela accrescendone il bagaglio di conoscenze e professionalità.