TTG del 1° FEBBRAIO: il futuro digitale è adesso

In questa edizione del TTG InfoCert sostiene le aziende nel processo di trasformazione digitale, ormai in piena fase di concretizzazione, security e manufacturing protagoniste della prima edizione di ICS Forum e, a proposito di sicurezza, Trend Micro svela quali saranno le principali minacce per le aziende nel 2018. Alla Wildix Business Partner Convention appello ai partner per mettere in atto una strategia di focalizzazione e, per finire, Avaya presenta la sua mission per quest'anno.