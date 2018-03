Lenovo fa il pieno all’iF International Forum Design

Alla 65esima edizione della manifestazione, Lenovo ha portato a casa ben 14 iF Design Award

12 prodotti più 2 concept o prototipi, per un tot ale di 14 riconoscimenti internazionali. A tanto ammonta il bottino portato a casa da Lenovo alla 65esima edizione degli iF Design Award organizzati dall’iF International Forum Design, una delle più importanti e quotate competizioni di design, riconosciuta come simbolo di eccellenza in tutto il mondo.

Tra i prodotti premiati, il ThinkPad “Anniversary Edition” TP25, ormai celebre notebo ok sviluppato per commemorare il venticinquesimo anniversario del leggendario e pluripremiato ThinkPad.

Accanto a lui, anche il ThinkPad X1 Tablet, progettato per garantire all’utente professionale un’esperienza piacevole, grazie al grande display da 13 pollici e alle altre specifiche tecniche.

A sua volta, il monitor ThinkVision X1 è il più sottile monitor 4K borderless disponibile su l mercato e unisce un supporto sottile, altoparlanti incorporati, un hub USB, connettività Thunderbolt e una webcam automatica nascosta, mentre il ThinkVision X24 offre un annello IPS da 23,8 pollici è spesso 4 mm con una cornice di soli 5mm.

Disponibili a breve, lo YOGA 730 e la serie Lenovo Ideapad 20 propongono, rispettivamente, un laptop convertibile e una linea di notebook pensati per i millenial.

Basato su architettura ARM, il nuovo Lenovo Miix 630 propone, invece, un 2-in-1 detachable per una operatività “always-on”, mentre l’IdeaCentre 730s All-in-One offre un desktop ultrasottile improntato al minimo ingombro.

Continuano la carrellata di prodotti premiati con l’iF Design Award i Mirage Jedi Challenges composti da un visore per realtà aumentata, da un beacon di tracciamento del movimento e da un controller per soddisfare i desideri di chiunque voglia impugnare una spada laser e far parte della saga di Star Wars, e i Mirage Solo con Daydream per la realtà immersiva.

Infine, il Tab4 con Smart Assistant consente agli utenti di utilizzare al meglio la serie Lenovo TAB4 unito a un potente altoparlante e centro di comando vocale con Amazon Alexa, mentre lo Smart Display da 8 e 10 pollici agisce come elemento centrale nel mondo sempre più popolato dei dispositivi IoT e sta al centro dell’esperienza d’uso della smart home.