Aikom a Sicurezza 2023

Aikom Technology parteciperà anche per il 2023 alla fiera SICUREZZA, la manifestazione punto di riferimento in Europa per il settore security e antincendio,

che si terrà a Fiera Milano dal 15 al 17 novembre 2023.



Aikom, sarà presente al Padiglione 5P – Stand N21 P24 con il suo team di esperti e il suo knowhow per consulenze personalizzate relative alle più innovative soluzioni in tema di sicurezza, videosorveglianza e controllo degli accessi integrati in cloud.



Aikom è riconosciuto nel mercato come uno dei migliori distributori IT italiani, una eccellenza che è frutto di competenze, relazioni che coltiviamo da anni nel territorio e che da 1 anno Aikom sta portando anche all’estero con il progetto Aikom International. Grazie a questa internazionalizzazione in fiera verranno accolti allo stand clienti e prospect provenienti dal sud est

Europa, Turchia e Qatar.



Comunicazione Unificata: una sinergia di tecnologie innovative



Un’area dedicata a “Orchestrate” ospiterà l’ecosistema di tecnologie per la comunicazione unificata di Motorola Solutions, con la convergenza tra comunicazione vocale radio e broadband, insieme ai sistemi TVCC Avigilon e Pelco, basati sull’AI e dotati di avanzate analisi. Questo ecosistema crea una perfetta sinergia con gli altri prodotti a portafoglio per gestire un’intera infrastruttura dati.



Focus su smart city e sicurezza stradale



Verranno anche presentate da Aikom soluzioni per le Smart City, tra cui le tecnologie di punta di Cambium Networks, Townet e Commend. Inoltre vi sarà uno spazio dedicato alla Sicurezza Stradale, dove verranno messe in mostra le soluzioni complete di Selea, comprese telecamere di lettura targhe e software per la gestione intelligente dei dati, insieme ai rivoluzionari dispositivi e software di iMoì, come iCam3D, che permette la ricostruzione in 3D dell’ambiente circostante con rilievi planimetrici, metrici e fotografici in pochi minuti, rivoluzionando i metodi tradizionali.



Gli incontri con l’esperto



Allo stand di Aikom Technology, ci sarà l’opportunità di partecipare a una serie di incontri formativi

con esperti dei principali brand del settore. Aikom offre gratuitamente un biglietto omaggio d’ingresso in fiera per chi si iscrive e la possibilità di effettuare networking grazie ad un rinfresco dopo ogni workshop.



Di seguito i workshop Aikom in programma:



Mercoledì 15 Novembre, ore 11:30 – Commend

Mercoledì 15 Novembre, ore 14:30 – Selea

Giovedì 16 Novembre, ore 10:00 – Motorola Solutions

Giovedì 16 Novembre, ore 11:30 – Avigilon

Giovedì 16 Novembre, ore 14:30 – Pelco, Calipsa Videotech

Venerdì 17 Novembre, ore 10:00 – iMoì

Venerdì 17 Novembre, ore 11:30 – Cambium Networks