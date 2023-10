Aikom è a Sicurezza 2023. La società rinnova, infatti, la sua partecipazione anche nel 2023 alla manifestazione punto di riferimento in Europa per il settore security e antincendio, che si terrà a Fiera Milano dal 15 al 17 novembre 2023.

Aikom è a Sicurezza 2023 al Padiglione 5P – Stand N21 P24 con il suo team di esperti e il suo knowhow per consulenze personalizzate relative alle più innovative soluzioni in tema di sicurezza, videosorveglianza e controllo accessi integrati in cloud.

Safety Reimagined: Una Sinergia di Tecnologie Innovative



Un’area dedicata al “Safety Reimagined” ospiterà l’ecosistema di tecnologie per la comunicazione unificata di Motorola Solutions, insieme ai sistemi TVCC Avigilon e Pelco. Questi sono basati sull’AI e dotati di avanzate analisi. Questo ecosistema crea una perfetta sinergia con gli altri prodotti a portafoglio per gestire un’intera infrastruttura dati.

Aikom è a Sicurezza 2023 per parlare di Smart Cities e Sicurezza Stradale



Verranno anche presentate soluzioni per le Smart Cities, tra cui le tecnologie di punta di Cambium Networks, Townet e Commend. Inoltre vi sarà uno spazio dedicato alla Sicurezza Stradale, dove verranno messe in mostra le soluzioni complete di Selea. Tra queste, telecamere di lettura targhe e software per la gestione intelligente dei dati, insieme ai rivoluzionari dispositivi e software di iMoì, come iCam3D.

Partecipate agli incontri con l’esperto

Aikom è a Sicurezza 2023 e presso il suo stand ci sarà l’opportunità di partecipare a numerosi incontri formativi con specialisti di prodotto dei brand di riferimento. Oppure ci si potrà registrare e passare dallo stand semplicemente per curiosare fra le nuove tecnologie e ricevere un gift firmato Aikom.

“Il tema sicurezza, ha ampliato i suoi confini si parla di sicurezza nell’ambito delle telecamere, radio e sicurezza dei dati. Ecco allora che è nata la necessità di avere sistemi integrati tra loro al fine di garantire all’end-user, con una sola interfaccia, il controllo di un’intera area. Aikom Technology grazie al suo know how e al suo portfolio prodotti studia progetti ad hoc per le esigenze dell’end user collaborando con tutti i player del canale.” ha sottolineato Raffaele Bianchi, Sales & Marketing Director di Aikom.