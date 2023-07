Videosorveglianza cloud-native: novità per Aikom

Calipsa nasce per rendere intelligente qualsiasi impianto di videosorveglianza IP di terze parti, sia esso con o senza VMS. Le funzioni di video analisi e il filtraggio avanzato degli allarmi vengono aggiunte a qualsiasi sito videosorvegliato grazie ad una semplice licenza.



Nata come start up in ambito universitario in UK, è stata acquisita da Motorola Solutions nel 2021 e ogni giorno più di 10 milioni di eventi video vengono elaborati dalle tecnologie AI e di rete neurale proprietarie di Calipsa. Il sistema neurale apprende continuamente da tutti i sistemi collegati e diventa “più intelligente” man mano che vengono collegati più siti. Oggi è in grado di filtrare i falsi allarmi trasmessi dalle telecamere fino al 95%.



Le soluzioni Calipsa lavorano su server cloud Amazon Web Services collocati in Europa e sono perfettamente GDPR compliant. I vantaggi offerti da questa piattaforma sono molteplici. Innanzi tutto la flessibilità, dato che i modelli di abbonamento offrono la possibilità di scalare i servizi verso l’alto o verso il basso, in linea con le specifiche esigenze aziendali. Anche l’agilità operativa è un aspetto significativo: gli aggiornamenti effettuati nel cloud possono essere implementati istantaneamente e da remoto. Per finire, il risparmio offerto dal sistema è importante, perché permette di applicare tecnologia AI avanzata a vecchie telecamere di terze parti.



La divisione Security & Surveillance di Aikom Technology mette a disposizione dei partner preziose risorse per approfondire il tema della videosorveglianza cloud-native e per iniziare ad approcciare questo tema di assoluta attualità.