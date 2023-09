AIKOM al fianco di iMoì alle giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana

Nel contesto della 42ª Edizione del Convegno Nazionale e della fiera dedicata ai prodotti per agli operatori di Polizia Locale che avrà luogo dal 21 al 23 settembre presso il Pala Riccione, Aikom Technology annuncia la propria collaborazione con iMoì. Aikom, che opera come distributore esclusivo in Italia per iMoì, affiancherà l’azienda per presentare soluzioni tecnologiche innovative a supporto degli agenti di polizia.



Imoì è una startup italiana con una missione incentrata sulla sicurezza nelle Smart Cities, ed è stata fondata da professionisti con un lungo e consolidato background nel settore delle forze dell’ordine.



La novità tecnologica presentata quest’anno in stand (L51/66, livello 3) sarà Sentinel, un sistema rivoluzionario progettato per aumentare l’efficienza delle attività di polizia sulle strade, con un focus specifico sulla sicurezza stradale e urbana. Sentinel promette risultati significativi nell’ottica di migliorare la sicurezza nelle nostre città.



Inoltre, in occasione dell’evento, sarà possibile sperimentare direttamente iCam3D, effettuando un rilievo digitale di un incidente stradale per una esperienza immediata e diretta sulla facilità d’uso del sistema.



ICam3D, il prodotto di punta del marchio iMoì, è un dispositivo che ricostruisce in 3D e in pochi minuti l’ambiente circostante con rilievi planimetrici, metrici e fotografici, riducendo dell’80% il tempo necessario rispetto all’operazione manuale ed è pensato per le Polizie Locali, gli studi tecnici, le aziende. iCam3D, si presenta come un tablet e funziona come una semplice telecamera. L’utilizzo è estremamente intuitivo, per renderlo immediatamente utilizzabile dagli operatori, senza necessità di lunghi training. In questo modo rilevare ogni dettaglio della scena in modo tridimensionale è facile come effettuare una ripresa video: basta camminare sulla scena, intorno agli oggetti ed ai volumi da acquisire. Grazie a iCam3D l’operatore può raccogliere in 3D, in pochi minuti, tutte le informazioni necessarie al rilievo documentale, planimetrico, metrico e fotografico, evitando i blocchi del traffico che spesso avvengono in questi casi e assicurando, fra l’altro, la propria incolumità.



Per prenotare una dimostrazione pratica con iCam3D durante l’evento, sarà necessario registrarsi a questo link.