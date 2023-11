Panasonic Mobile Solutions a Sicurezza 2023

Panasonic Mobile Solutions sarà presente a Sicurezza 2023, l’evento fieristico di riferimento in Italia e tra i primi in Europa dedicato a security & fire, in programma presso Fiera Milano (Rho) dal 15 al 17 novembre 2023.

In occasione dell’evento, Panasonic Mobile Solutions espone insieme al system integrator Project Informatica la propria gamma di notebook e tablet fully rugged con sistema operativo Windows, con particolare attenzione al tema della sicurezza – fisica e informatica. I modelli Panasonic TOUGHBOOK, oltre a rispondere a una serie di requisiti che li rendono ideali per l’utilizzo in molteplici settori – resistenza a cadute, colpi, ambienti umidi o con presenza di polveri, possibilità di utilizzo con i guanti e per lunghi turni di lavoro grazie a batterie dalla lunghissima durata – sono infatti testati per soddisfare le esigenze dei settori mission-critical, e dotati di tecnologie in grado di assicurare standard di sicurezza elevati, leader di settore.

Ne sono un esempio il notebook rugged da 14’’ TOUGHBOOK 40 e il tablet fully rugged TOUGHBOOK G2 di Panasonic Mobile Solutions: due modelli dotati di chip a supporto delle bande autorizzate sub-6 Ghz in Europa e di licenza per la modalità 5G SA (stand alone), e quindi in grado di sfruttare fin da ora tutti i benefici delle nuove infrastrutture 5G, come l’integrazione di protocolli di crittografia avanzati tipici delle reti 5G Private Network.

A questo importante livello di protezione si aggiunge la possibilità di equipaggiare il TOUGHBOOK 40 con l’unità a stato solido interna crittografata Eclypt Core, della società di comunicazioni globale Viasat Inc. (NASDAQ: VSAT). Ciò lo rende un dispositivo senza rivali in quanto a funzionalità per i servizi militari, di controllo delle frontiere e di emergenza. Certificato per l’utilizzo nel Regno Unito, è in grado di proteggere le informazioni top secret e tutti i livelli di sicurezza sottostanti, nonché certificato per l’uso da parte della NATO e di altri Paesi europei.

Ultimo ma non meno importante, Panasonic Mobile Solutions collabora con Absolute Software per offrire, insieme ai propri dispositivi rugged, soluzioni di connettività ottimizzata e massima sicurezza nel trattamento dei dati più sensibili.

“Di pari passo con la digitalizzazione, aumenta la necessità di proteggere i dati interni e affrontare la crescente minaccia di attacchi alla sicurezza informatica,” commenta Luca Santonico, Key & Partner Account Manager di Panasonic Connect. “Ecco perché Panasonic Mobile Solutions, che da sempre si pone come obiettivo quello di aiutare aziende e lavoratori a migliorare la propria produttività, pone grande attenzione al tema della sicurezza, offrendo una serie di soluzioni mirate a soddisfare le esigenze di tutti i propri clienti”.