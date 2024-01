RFID Global ad A&T 2024: acquisire il dato con l’RFID per abilitare l’IoT

RFID Global, il distributore a valore aggiunto di sistemi RFID, NFC e Bluetooth Low Energy, sarà presente alla fiera A&T di Torino, l’evento dedicato alle tecnologie per l’industria (produzione e logistica) in scena al Lingotto dal 14 al 16 febbraio 2024.

Doppia postazione di stand (D17 – D19) a A&T con demo e il work-shop tematico aggiorneranno il pubblico sulle ultime prestazioni di RFID e Bluetooth LE nel generare il dato nella fabbrica digitale: dispositivi, dai moduli RFID ai wearable e mobile device, dai Beacon agli EchoBeacon di ultima generazione, sistemi e soluzioni complete, Innovation Story ambientate in molteplici scenari, dalla fabbrica produttrice di composti plastici alla sicurezza degli operatori in zone chiuse e potenzialmente pericolose, dal fashion al food&beverage, grazie alle costruttive collaborazioni con i Partner.

Nei 3 giorni fieristici di A&T la proposta tecnologica di RFID Global, in partnership con Global Tag, del medesimo gruppo (Gruppo Softwork), sarà ispirata al concetto-motore della digitalizzazione in fabbrica, in magazzino e lungo la supply chain per identificare, tracciare e localizzare persone, asset e processi interconnessi.

Tra le novità presentate ad A&T spiccano i palmari industriali mobili Android 11 rugged ed ergonomici, i reader fissi RFID – banda HF e UHF – in versione sia modulo OEM che in box, dal profilo tecnico e quindi prestazionale di ultima generazione, e i moduli RFID in banda HF multi-ISO ed NFC, versatili e dai molteplici sbocchi applicativi.

Tutto ciò alimenterà anche i contenuti del work-shop dal titolo

La tecnologia RFID abilita la fabbrica digitale: servizi, tendenze, bisogni e risposte

il 15 febbraio ’24 alle ore 14:25 presso il Competence INTRALOGISTICA E PRODUZIONE (Area Conferenze 1)

30 minuti per raccontare il momento florido dell’RFID e del Bluetooth LE e le loro performance distintive che, grazie anche ai servizi di ingegnerizzazione e di corretta implementazione di questi sistemi, prendono vita in numerose storie di successo.

Le coordinate di A&T:

Torino, Lingotto Oval │ stand D17, D19

14 – 16 febbraio 2024 │ 09.30 18.00

work-shop il 15 febbraio ’24 alle 14:25 │ Area Conferenze 1