CPR70: new entry nel catalogo prodotti di RFID Global

Progettato per essere integrato in terminali e totem interattivi, stampanti, dispositivi palmari etc., il modulo CPR70 dispone delle intefacce RS232 e USB ed è compatibile con gli altri dispositivi della famiglia CPR in termini di funzionalità e protocollo.

Piccolo (5cm x 5cm) e leggero (12 g), il reader CPR70 è dotato di 3 output digitali per la connessione a luci led esterne (o simili) e può operare o con l’antenna integrata oppure con una esterna.

Completano l’identikt tecnico del CPR70 la sua elevata affidabilità e durata, poiché il suo MTBF (Mean Time Between Failures) è stimato di ben 500.000 ore, e il range di lettura fino a 24 cm (con antenna esterna e in base al contesto operativo).