Zebra a LogiMAT con le novità per il Magazzino Moderno

Anche quest’anno torna LogiMAT, la fiera annuale dedicata all’intralogistica di Stoccarda, e Zebra Technologies Corporation, fornitore di soluzioni digitali che consentono alle aziende di connettere in modo intelligente dati, beni e persone, presenterà per la prima volta una gamma di nuovi prodotti, insieme a nuove soluzioni di scansione industriale fissa progettate per supportare i lavoratori in prima linea in magazzino, nel settore dei trasporti e della logistica.

Le soluzioni di Zebra supportano la supply chain

“Grazie alla nostra esperienza, aiutiamo gli operatori di magazzino a gestire la loro catena di approvvigionamento, sempre più impattata dalle continue sfide legate alla mancanza di personale, alle pressanti richieste dell’e-commerce e agli ostacoli nel Canale di Panama e nel Mar Rosso“, ha affermato Andre Luecht, Global Transportation and Logistics Strategy Lead di Zebra Technologies. “I partecipanti di LogiMAT sono alla ricerca di modi per superare queste sfide e Zebra è pronta a fornire soluzioni sicure, innovative e affidabili per la logistica e la distribuzione attraverso un ecosistema di partner leader nel mercato“.

A LogiMAT, Andre Luecht terrà una presentazione, dal titolo “Making The Modern Warehousing A Reality“, che approfondirà come la resilienza e l’agilità della supply chain, l’esecuzione degli ordini, l’automazione, il potenziamento dei lavoratori e la pianificazione del lavoro influiscono sulle priorità attuali e future nel magazzino.

Andre Luecht sarà affiancato da Donato Montanari, General Manager e Vice President, Machine Vision di Zebra Technologies, che mostrerà le soluzioni di scansione industriale fissa (FIS) di Zebra progettate per la postazione da imballaggio, il portale di scansione montato sulla baia di carico o su un nastro trasportatore e per il carrello elevatore.

In tutta Europa, aziende come il Gruppo Noerpel, fornitore di soluzioni logistiche per terze parti, hanno implementato le soluzioni FIS di Zebra per ottimizzare le consegne, raddoppiando la produttività. E CEWE, un’azienda che offre soluzioni di stampa fotografica personalizzata, ha automatizzato le attività in ambito produzione con una soluzione FIS di Zebra e il software Aurora, che hanno permesso a CEWE di eseguire fino a 22.000 scansioni di codici a barre all’ora e di gestire circa 60.000 ordini di clienti al giorno.

Le soluzioni che saranno presentate a LogiMAT

Alla base degli sforzi di Zebra per trasformare il magazzino moderno in realtà, ci sono le nuove soluzioni che saranno presentate a LogiMat, tra cui: