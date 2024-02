Nuove soluzioni per i retailer annunciate da Zebra Technologies

C’è aria di novità nel settore retail. Zebra Technologies Corporation, fornitore di soluzioni digitali che consentono alle aziende di connettere in modo intelligente dati, beni e persone, ha annunciato nuove soluzioni per ampliare l’offerta del suo Modern Store, il modello innovativo progettato per aiutare i retailer a superare le sfide più complesse relative alla gestione dei loro punti vendita.

Con il Modern Store Zebra propone nuove soluzioni su misura per i retailer

Per affrontare il numero in continua crescita di sfide, i retailer di tutto il mondo si affidano a Zebra grazie alla sua vasta esperienza nel settore, alle soluzioni e alla sua capacità di accompagnare i clienti nel loro percorso di modernizzazione. I dati della National Retail Federation mostrano che, nel 2022, i rivenditori hanno perso 112 miliardi di dollari a causa delle differenze inventariali. Allo stesso tempo, soddisfare le esigenze dei clienti è sempre più complesso: infatti, secondo il Global Shopper Study 2023, il 78% di loro è favorevole a una combinazione di acquisti online e in negozio. Il modello Modern Store di Zebra continua a evolversi in base alle esigenze dei retailer, aiutandoli nella pianificazione strategica e nella gestione delle priorità, con soluzioni personalizzate pensate per il presente, ma flessibili per adattarsi al futuro.

“La posta in gioco è più alta che mai nel settore retail. I consumatori si aspettano un’esperienza coerente e senza interruzioni, indipendentemente dal canale scelto. Inoltre, i furti e le perdite nel retail stanno raggiungendo livelli mai registrati prima“, ha dichiarato Matthew Guiste, Global Strategy Lead di Zebra Technologies. “Zebra è impegnata a supportare i retailer che intendono adottare nuove tecnologie e soluzioni, garantendo migliore coinvolgimento per gli assistenti alla vendita, maggiore precisione e visibilità dell’inventario e una riduzione delle discrepanze inventariali. Vogliamo aiutare i retailer a trasformare e modernizzare le loro attività“.

Ottimizzare l’inventario per massimizzare l’accuratezza

Secondo l’ultimo Global Shopper Study di Zebra, otto rivenditori su 10 concordano sulla necessità di implementare migliori strumenti per la gestione dell’inventario, aumentare l’accuratezza e la visibilità. Inoltre, ritengono che l’intelligenza artificiale migliorerà le attività di vendita al dettaglio. Le nuove soluzioni di previsione della domanda, analisi e tracciamento RFID di Zebra offrono una visione a 360° per un inventario completamente visibile.

Zebra Workcloud, la suite di applicazioni software di Zebra pensata appositamente per le aziende, consente ai lavoratori in prima linea di prendere decisioni migliori, semplificare la comunicazione e migliorare la gestione dell’inventario. Workcloud Demand Intelligence Suite, basata su antuit.ai, aiuta i rivenditori a prendere decisioni più consapevoli grazie all’analisi e alle previsioni intelligenti, oltre al rilevamento della domanda, all’ottimizzazione e altro.

Tra le nuove soluzioni lanciate da Zebre c’è Workcloud Modeling Studio, la nuova piattaforma di data science machine (DSML) basata su intelligenza artificiale, fornisce analisi preventive accurate con un’interfaccia low-code/no-code, consentendo l’implementazione in poche ore. I suoi algoritmi pre-costruiti e personalizzabili migliorano l’accuratezza delle previsioni per ridurre al minimo gli errori di inventario o i rischi di furto.

Zebra ha anche annunciato il nuovo lettore RFID fisso ultra-rinforzato FXR90 che offre la massima visibilità anche in ambienti di lavoro difficili e di elevati volumi come un magazzino o un centro logistico. Il lettore FXR90 riduce al minimo le differenze inventariali e le perdite grazie alla capacità di identificare e tracciare i punti in cui si verificano le perdite di inventario, in modo da poter intraprendere azioni correttive per prevenire perdite future. Grazie alle funzionalità wireless integrate, tra cui Wi-Fi e 5G, aumenta anche la visibilità dell’inventario per massimizzare l’accuratezza senza un costoso investimento in infrastrutture.

Coinvolgere gli assistenti alla vendita per migliorare la produttività

Otto assistenti alla vendita su dieci considerano in modo più positivo il loro datore quando fornisce tecnologie che li aiutano a svolgere al meglio le proprie mansioni, ma il 77% di loro ritiene che i consumatori siano più informati di loro.

Per rispondere a questa esigenza, Zebra ha introdotto tra le nuove soluzioni il WS50 con tecnologia Workcloud, il primo computer indossabile Android di classe enterprise che può essere portato al polso. Grazie a Zebra Workcloud Communication e Workcloud Task Management, il WS50 dispone anche del Voice AI Assistant, che mette in comunicazione gli assistenti alla vendita, connettendo anche quelli precedentemente non collegati, consentendo loro di dedicarsi maggiormente sui clienti e sulle proprie attività. Inoltre, grazie all’applicazione Device Tracker di Zebra, la localizzazione del dispositivo è sempre visibile, indipendentemente dal fatto che questo sia acceso o spento. Ciò permette di ridurre al minimo i tempi e i costi spesi per la gestione dei dispositivi smarriti, aumentando la produttività dei rivenditori.

Migliorare la customer experience per aumentare la fiducia con le nuove soluzioni Zebra

Secondo il recente Global Shopper Study di Zebra, l’82% dei consumatori danno priorità ai retailer che offrono la possibilità di entrare e uscire dai negozi il più rapidamente possibile, oltre a dimostrare una crescente propensione all’uso di tecnologie self-service e opzioni di checkout automatici e digitali.

Tra le nuove soluzioni, Zebra presenta lo scanner multipiano con bilancia serie MP72 di nuova generazione dispone di un software vision-based e di una fotocamera a colori avanzata che riconosce i prodotti durante la scansione. Queste funzionalità consentono agli utenti di risparmiare tempo, riducendo al minimo i rischi di frode le differenze inventariali.

I nuovi PS30 Personal Shopper consentono ai retailer di offrire un’esperienza cliente innovativa, semplice e personalizzata. Grazie ad avanzati sensori di localizzazione, i retailer possono inviare ai consumatori offerte personalizzate, oltre al fatto di poter raccogliere di dati utili a migliorare le attività sul punto vendita. Il PS30 supporta il tap-to-pay, consentendo agli acquirenti di completare un acquisto direttamente dal carrello.

Il Moden Store di Zebra

Il Modern Store di Zebra è supportato da servizi completi e da un ecosistema di oltre 10.000 partner in 100 paesi in grado di fornire soluzioni personalizzate, integrate e pronte per la vendita al dettaglio che garantiscono i risultati desiderati dai retailer. Zebra ha recentemente introdotto un programma di riconoscimento per i partner Modern Store, una componente strategica per il PartnerConnect, riconoscendo l’esperienza dei partner e i loro investimenti in soluzioni per il settore retail in linea con il Modern Store.