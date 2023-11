AIT sceglie Eaton per l’automazione dei processi di fioccatura dei broccoli

AIT, azienda spagnola leader nella produzione di macchinari e soluzioni per l’industria alimentare, ha scelto Eaton per sviluppare una soluzione automatizzata e altamente personalizzabile per il processo di taglio dei broccoli. Grazie all’utilizzo delle tecnologie più avanzate di Eaton, tra cui il sistema di cablaggio intelligente SmartWire-DT, i clienti di AIT hanno potuto trasformare i propri processi di produzione alimentare, aumentando significativamente le prestazioni e riducendo al minimo i costi.

Forte di un’avanzata competenza tecnologica e un continuo impegno della ricerca e sviluppo, AIT offre macchinari progettati per la lavorazione dei prodotti agricoli post-raccolta. Fondata nel 1997 e basata a Tudela, Ribera Navarra (Spagna), una regione altamente specializzata nell’agricoltura, AIT si occupa in particolare di soluzioni per conserve e prodotti ortofrutticoli surgelati e freschi. Tra i clienti dell’azienda ci sono imprese che lavorano i prodotti alimentari per la grande distribuzione e realtà agricole.

L’esigenza di AIT

AIT si è trovata di fronte alla necessità di identificare un partner affidabile con cui sviluppare una soluzione per automatizzare e personalizzare il processo di taglio dei broccoli (noto come fioccatura), così da ridurre i costi e aumentare la produzione delle aziende clienti. Era fondamentale che la macchina fosse adatta alla lavorazione di diverse tipologie di prodotti e che potesse essere gestita in modo efficiente e da remoto. AIT era inoltre alla ricerca di una soluzione dall’elevata connettività e dotata di un’interfaccia semplice e intuitiva.

Il supporto di Eaton

Per rispondere a queste esigenze, Eaton, specialista a livello globale nella gestione dell’energia e da sempre all’avanguardia nel campo delle soluzioni per l’industria 4.0, ha svolto un ruolo fondamentale, mettendo a disposizione le proprie tecnologie e il proprio know-how per soddisfare le richieste di AIT e dei suoi clienti. Dopo un’attenta analisi delle esigenze, e grazie alla sua esperienza nel settore dell’automazione industriale e alle sue attrezzature all’avanguardia compatibili con l’IIoT, Eaton ha quindi identificato una soluzione smart e all’avanguardia che fosse in grado di automatizzare, elaborare e adattare la produzione in qualsiasi momento.

Nello specifico, Eaton ha supportato AIT nello sviluppo della macchina Silex per la cimatura dei broccoli con taglio intelligente, disponibile in due modelli differenti, entrambi gestibili tramite touch screen e in grado di separare il gambo dalle cimette depositandole in punti diversi. Il modello più potente, la linea Silex 2, è una macchina ad alta velocità che opera contemporaneamente su due linee, ma che consente di programmare il taglio individualmente per ciascuna di esse.

Le macchine Silex sono dotate delle più avanzate tecnologie di Eaton, tra cui il sistema SmartWire-DT, che consente di sostituire il cablaggio del circuito di controllo punto-punto con un unico cavo, integrando alimentazione e comunicazione in modo più rapido e semplice, eliminando il rischio di errore. Inoltre, SmartWire-DT fornisce un elevato volume di informazioni sul sistema senza dover aggiungere ulteriori dispositivi, garantendo dati in tempo reale che possono essere utilizzati per la diagnostica predittiva.

Il pannello di controllo delle macchine Silex utilizza l’XV300 di Eaton, che vanta un’interfaccia simile a quella di uno smartphone o tablet, che ne semplifica l’uso grazie alla tecnologia touch capacitiva e garantisce elevate prestazioni del sistema. Per facilitare la progettazione di XV300, Eaton propone la versione 10 di Galileo, un software di visualizzazione intuitivo che supporta un’ampia gamma di protocolli di comunicazione, garantendo quindi la compatibilità con la maggior parte dei controllori disponibili in commercio.

Inoltre, il sistema ultracompatto I/O modulare XN300 offre una grande flessibilità, poiché consente di creare soluzioni su misura, mentre le comunicazioni rapide su backplane nell’ambiente CANopen abilitano tempi di risposta inferiori a 1 ms. La programmazione del PLC si basa su CODESYS e sullo standard internazionale IEC 61131. In particolare, Eaton offre la versione 2 o 3 di XSoft CODESYS, permettendo ai clienti di proteggere le soluzioni software esistenti e di sviluppare nuovi progetti in linea con gli standard più recenti.

Per quanto riguarda gli azionamenti a frequenza variabile, le macchine Silex sono dotate del convertitore di frequenza avanzato PowerXL DA1 di Eaton, un dispositivo appositamente progettato per applicazioni impegnative che dipendono da velocità e rotazione. L’editor blocco funzioni integrato consente inoltre di regolare il convertitore in base alle esigenze di ogni cliente, garantendo la massima flessibilità. La macchina è dotata anche di PowerXL DC1: dalle dimensioni compatte e con un’interfaccia di facile utilizzo, è appositamente progettato per applicazioni standard come ventilatori, pompe e trasportatori. Infine, la macchina è equipaggiata con i dispositivi di pilotaggio modulari RMQ Titan di Eaton, che si distinguono per il design innovativo, la flessibilità, la versatilità e la resistenza, con gradi di protezione IP67 e IP69K.

Il risultato ottenuto da AIT

Il supporto di Eaton ha rappresentato per AIT un efficace alleato per la realizzazione di una soluzione all’avanguardia che ha permesso ai clienti dell’azienda di portare la produzione a 200 unità al minuto, ottimizzando anche i costi di manodopera. Inoltre, le macchine Silex hanno contribuito all’espansione internazionale di AIT, che ha rafforzato la propria presenza in Europa e si è aperta a nuovi mercati, tra cui Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Cina.

“Grazie alla collaborazione con Eaton per lo sviluppo e la messa in servizio di macchine per il settore agroalimentare (Silex, Polux, Matrix e Mixta), abbiamo aiutato i nostri clienti a trasformare i propri processi di produzione alimentare, incrementando in modo significativo la performance e riducendo al minimo i costi di produzione“, conclude Ricardo Comín, R&D Director di AIT.