Chaos Karts: la prima esperienza immersiva di karting porta la firma di Panasonic

I proiettori laser LCD di Panasonic Connect Europe sono stati installati presso il Chaos Karts all’interno del primo parco divertimenti del Regno Unito capace di offrire un’esperienza di questo genere, nel centro di Manchester, combinando esperienza di gaming e di go-kart. Un totale di 23 proiettori laser LCD SOLID SHINE della serie PT-MZ20 Panasonic sono utilizzati in tutta l’attrazione, che catapulta i giocatori in un videogioco virtuale per gareggiare con i concorrenti.

Progettato da The Ents Inc, Chaos Karts è una nuova esperienza innovativa in cui i giocatori si affrontano ad alta velocità su un numero potenzialmente infinito di piste in un mondo proiettato digitalmente, mentre il loro veicolo interagisce con la pista virtuale e si mette in gioco in innumerevoli sfide lanciate dagli avversari sulla strada. I proiettori Panasonic vengono utilizzati per proiettare immagini dei circuiti, attrezzature e armi virtuali che possono essere utilizzati da ogni giocatore nelle sfide, per un’esperienza di videogioco live action davvero coinvolgente e immersiva.

Luminosità e affidabilità di lunga durata PT-MZ20 è il proiettore laser LCD più piccolo, leggero e luminoso della categoria da 20.000 lumeni, con una risoluzione WUXGA e la tecnologia SOLID SHINE che offre proiezioni di alta qualità. Si adatta perfettamente alle esigenze di Chaos Karts, che richiede una proiezione continua e una manutenzione minima per garantire l’esperienza tutto l’anno.

Con un peso di soli 23 kg e 20.000 ore di funzionamento senza manutenzione grazie alla sua struttura antipolvere, al filtro ecologico di lunga durata e all’esclusivo sistema di raffreddamento a liquido, la serie PT-MZ20 offre l’affidabilità e la flessibilità di installazione ai vertici della categoria, fondamentali per i luoghi di esperienza immersiva.

“Le esperienze immersive e di gamification nel settore dell’intrattenimento sono in piena espansione e Panasonic dispone di una gamma di proiettori appositamente progettati per le esigenze di questi contesti”, ha dichiarato Hartmut Kulessa, European Marketing Manager Visual System Solutions di Panasonic Connect Europe. “L’affidabilità dei proiettori e la qualità delle immagini sono in cima alla lista delle esigenze di questo settore e Panasonic è in prima linea, grazie a team specializzati in grado di assistere nella pianificazione e nella progettazione di questo genere di esperienze e grazie a i nostri proiettori che trasportano i partecipanti in nuovi mondi con proiezioni affidabili e di alta qualità”.