Fixed Wireless a 6 GHz: continua a crescere l’adozione

Cambium Networks ha annunciato che i service provider, gli operatori di rete aziendali e industriali in Canada saranno presto in grado di implementare velocità superiori a 1 Gbps con le soluzioni ePMP 4600 6 GHz outdoor fixed wireless e 6 GHz-ready Wi-Fi. L’Innovation, Science and Economic Development Canada (ISEDC) ha rilasciato le approvazioni sia per l’Automatic Frequency Coordination (AFC) che per le radio dell’ePMP 4600. Cambium Networks ha inoltre completato la verifica dell’integrazione tra il software AFC approvato in via definitiva e il software ePMP approvato in via definitiva. L’ePMP 4600 è la prima soluzione fixed wireless per esterni a ottenere la certificazione ISEDC. “Gli ISP wireless in Canada sono in grado di fornire velocità gigabit ai clienti commerciali e residenziali utilizzando i 6 GHz”, ha dichiarato Martin Keding, presidente di Rat River Technologies, un integratore con sede a Winnipeg che offre servizi di progettazione, formazione e assistenza per la banda larga. “Le comunità delle First Nations aggiungeranno questo servizio alle loro reti questo mese”.



Pronti per la certificazione FCC a 6 GHz



“Il nuovo spettro è una novità per i service provider broadband e gli operatori di rete, ma il successo va ben oltre l’offerta di alta velocità nel nuovo spettro”, ha dichiarato Morgan Kurk, presidente e CEO di Cambium Networks. “I service provider possono distinguersi utilizzando strumenti di pianificazione basati su LIDAR, gestione centralizzata del cloud con monitoraggio abilitato dall’intelligenza artificiale e ottimizzazione della Quality of Experience (QoE) per offrire una connettività aziendale e residenziale eccezionale”.



Tecnologia a banda larga wireless fissa ePMP 4600 6 GHz



L’ePMP 4600 è la quarta generazione della piattaforma ePMP di Cambium e supporta l’intero spettro a 6 GHz (UNII-5 e UNII-7). Milioni di radio ePMP di Cambium Networks sono state distribuite a livello globale sfruttando questa tecnologia collaudata e scalabile da oltre 10 anni. La piattaforma ePMP offre scalabilità fino a 120 abbonati per settore, tolleranza alle interferenze con MU-MIMO e beam-steering con capacità fino a 4 Gbps per settore. Con l’ePMP 4600, gli operatori possono fornire servizi a prezzi accessibili sia in aree rurali a bassa densità che in aree suburbane ad alta densità, con un TCO ridotto e allineato alle economie di mercato.



Gi elementi differenzianti della piattaforma ePMP 4600:

– Scalabilità e mitigazione delle interferenze grazie all’esclusiva interfaccia aerea. – Efficienza via etere con lo standard 802.11ax e sovrapposizione di funzionalità ePMP quali sincronizzazione TDD, SmartQoS e ottimizzazione dei frame.

– Isolamento del rumore con accesso multiplo a divisione di frequenza ortogonale (OFDMA), MU-MIMO (Multiple Input, Multiple Output) sia in uplink che in downlink e sincronizzazione TDD.



Tecnologia fixed wireless broadband PMP 450v 6 GHz



I service provider con reti PMP 450 esistenti possono aumentare la capacità e i livelli di servizio con il nuovo PMP 450v per sfruttare la maggiore capacità dello spettro a 6 GHz. In questo modo è possibile sostenere contemporaneamente l’aumento della domanda da parte delle aziende e delle abitazioni senza dover aggiornare le apparecchiature presso gli abbonati. Si tratta di una soluzione vantaggiosa sia per i service provider che per i loro clienti.

“L’access point PMP 450v è compatibile con i moduli subscriber PMP 450”, ha dichiarato Matt Mangriotis, Senior Director Product Management di Cambium Networks. “Un singolo aggiornamento dell’access point espande la rete alle frequenze a 6 GHz senza alcuna modifica alla rete a 5 GHz esistente”.



XE3-4TN Wi-Fi 6/6E oudoor.



L’XE3-4TN è un access point tri-radio per esterni ad alte prestazioni progettato per i casi d’uso Wi-Fi all’aperto più esigenti, come hot spot Wi-Fi, eventi all’aperto o roaming nei campus. Il supporto per la banda a 6 GHz avviene tramite una radio software-defined che funziona a 5 o 6 GHz, garantendo la flessibilità di attivare il funzionamento nella banda a 6 GHz al momento opportuno in base alla certificazione della banda e alla disponibilità dei clienti.



L’AFC sarà utilizzato per dare priorità al servizio e proteggere i collegamenti a microonde con licenza già esistenti che utilizzano lo spettro a 6 GHz. Le apparecchiature di Cambium Networks possono operare nell’intero spettro dei 6 GHz consentito dal sistema AFC. Le soluzioni ePMP 4600 e PMP 450v di Cambium Networks sono conformi ai processi di coordinamento delle frequenze e l’XE3-4TN è in fase di certificazione di conformità.